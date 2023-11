La joya del kickboxing

El kickboxing, el arte marcial de origen japonés, tiene una joven promesa paraguaya que a sus 16 años ya está posicionada entre las 10 mejores a nivel mundial, en la categoría 65 kilos. Se trata de Fiorella Parodi Sulbelza.

Fiorella tiene en su haber la conquista de la medalla de oro en el 2022, en el Panamericano de la disciplina disputado en la ciudad de Cascavel, en Brasil. Título que busca defender este año nuevamente en la disputa del Panamericano que se realizará del próximo 6 al 10 de diciembre en Foz de Yguazú. Esta competencia tendrá a 19 naciones peleando en las diferentes categorías.

Fiorella Parodi visitó la redacción de Última Hora, donde recordó sus inicios en el kickboxing y cuáles son sus desafíos inmediatos. “Todo comenzó cuando acompañaba a mi hermana (Cynthia) a sus entrenamientos y peleas. Empezó a gustarme e inicié a entrenar como hobby sin saber que más adelante iba a ser profesional”. Fiorella inició a los 12 años, lleva cuatro años.

La atleta comentó además que sus días generalmente son largos entre el estudio y los entrenamientos. “Yo voy al colegio por la mañana y por la tarde mi rutina es entrenar y practicar”.

“Mi entrenador, Carlos Morínigo (vicepresidente de la Federación de Kickboxing), tuvo la visión y me dijo que iba a ser una buena kickboxista. De ahí en más no paramos”.

Problemas económicos. El kickboxing no escapa del problema de dinero. La atleta deberá costear la totalidad de sus prendas y también sus indumentarias. “Este deporte es muy caro, mi familia me ayuda. En cuanto a la alimentación y las indumentarias. Todo por culpa de los anteriores directivos que dejaron una deuda muy grande (aproximadamente de 100 millones de guaraníes) y mientras no se abone esa cuenta, el Comité Olímpico Paraguayo no va a desembolsar ayudas para esta disciplina”, mencionó Fiorella. Confesó además que rodea los 1.000 dólares el costo de pasajes, hospedaje y estadía para los próximos Juegos Panamericanos.

Por último, Parodi expresó que “mi ilusión es ir al Mundial de Kickboxing que se va a realizar en Hungría”. Dicho Mundial se disputa en el país europeo a mediados del 2024.

LA CIFRA: 8 es la ubicación de Fiorella Parodi Sulbelza en el ránking mundial de la categoría 65 kilos en el kickboxing.

