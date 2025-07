Camino definido en el torneo de Primera

La jornada inaugural está prevista para el miércoles 6 de agosto. En la ronda 1, los compromisos son General Genes vs. Fulgencio Yegros, Fomento de Fátima vs. 3 de Noviembre, Jóvenes Unidos vs. Atlántida y Universidad Americana vs. Oriental. Fecha libre: Gaspar Rodríguez de Francia.

En la primera fase serán enfrentamientos de todos contra todos, avanzando a los cuartos de final los ocho mejores ubicados, en ronda que se definirán en duelos de eliminación directa.

Los finalistas se quedarán con los cupos de ascenso a la categoría de honor 2026.