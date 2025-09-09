La Celeste visita a Chile en Santiago

Desde las 20:30 recibirá en el Nacional de Santiago a la ya clasificada Uruguay, selección que en la fecha pasada aseguró su pase para el Mundial que se disputará en EEUU, Canadá y México, el año entrante.

Los uruguayos arriban a Chile buscando terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones liderada por Argentina. Los chilenos quieren dar una mejor imagen de la que dieron hasta ahora.

CIFRA. 2 partidos solamente ganó Chile en toda las Eliminatorias Sudamericanas. Cayó en 11 ocasiones e igualó en 4.