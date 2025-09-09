09 sept. 2025
Eliminatorias

La Celeste visita a Chile en Santiago

Chile se despide como local de sus peores Eliminatorias desde que se disputan todos contra todos, ocupando el último lugar.

Septiembre 09, 2025 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-URU-PER

Los charrúas tienen un duelo aparte con Chile.

Foto: EFE

Desde las 20:30 recibirá en el Nacional de Santiago a la ya clasificada Uruguay, selección que en la fecha pasada aseguró su pase para el Mundial que se disputará en EEUU, Canadá y México, el año entrante.

Los uruguayos arriban a Chile buscando terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones liderada por Argentina. Los chilenos quieren dar una mejor imagen de la que dieron hasta ahora.

CIFRA. 2 partidos solamente ganó Chile en toda las Eliminatorias Sudamericanas. Cayó en 11 ocasiones e igualó en 4.

Uruguay Chile Eliminatorias
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Omar Alderete
Eliminatorias
La Albirroja mundialista viajó a Lima
La Selección Paraguaya de Fútbol viajó esta tarde a Lima para el duelo que sostendrá el martes con Perú. El combinado dirigido por Gustavo Alfaro busca cerrar con una sonrisa este regreso a una Copa del Mundo.
Septiembre 08, 2025 04:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Perú
Eliminatorias
Cinco partidos sin ganarle a Perú
Paraguay se medirá con Perú este martes con la clasificación ya asegurada a la siguiente Copa del Mundo. Los locales, en Eliminatorias Sudamericanas, llevan cinco partidos sin caer ante la Albirroja.
Septiembre 08, 2025 03:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias Copa Mundial 2026: Argentina - Venezuela
Eliminatorias
Scaloni: “No hablé con Messi sobre el próximo Mundial”
Lionel Scaloni, seleccionador argentino, dijo este lunes que no habló sobre el próximo Mundial con Lionel Messi, que ha puesto en duda su participación el torneo, y afirmó que tiene una base consolidada de la lista para la cita de Norteamérica del año próximo.
Septiembre 08, 2025 11:20 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PAR-ECU
Eliminatorias
Ecuador busca la recuperación
Tras empatar ante Paraguay, en Asunción, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, aseguró ayer en una rueda de prensa que será un gran desafío para el equipo romper una racha y poder ganarle este martes a Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de 2026.
Septiembre 08, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAINING
Eliminatorias
Ancelotti prepara cambios
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, probó ayer un onceno con cambios en todas las líneas con respecto al partido contra Chile, aunque mantuvo a cuatro delanteros, con miras al partido contra Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.
Septiembre 08, 2025 07:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Beccacece: "Queremos romper una racha y poder ganarle a Argentina"
Eliminatorias
Beccacece: “Queremos romper una racha y poder ganarle a Argentina”
Sebastián Beccacece aseguró que será un gran desafío para el equipo romper una racha y poder ganarle este martes a Argentina.
Septiembre 07, 2025 04:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más