La Selección Paraguaya choca este martes con Venezuela (19:15), en la fecha 4 de la Copa América de futsal que se juega en Luque.

La Albirroja busca una victoria más, tras su estreno ganador ante Ecuador por 2-1 y su empate frente a Chile por 2 a 2.

Otros juegos para hoy son: Brasil vs. Perú (11:45), Uruguay vs. Argentina (14:00) y Colombia vs. Chile (17:00).