La Albirroja busca clasificar ante Perú

La Albirroja se encuentra en la cúspide de la clasificación con 6 puntos y justamente el seleccionado peruano es su escolta con 4. De terminar empatados estarían clasificados para la fase final, atendiendo que Uruguay y Ecuador no han sumado punto alguno.

El Sudamericano Sub 20 se desarrolla en Ecuador y otorga 4 lugares para el Mundial de la categoría que se disputará en Colombia. En cuanto a la campaña de Paraguay en el Suda se puede destacar los dos triunfos: En la fecha 1 vs. Ecuador 1-0 y posteriormente vs. Uruguay por 2-1. Su último partido del grupo será ante Argentina, este viernes desde las 17:00.

Por otra parte, en continuidad del torneo Anual femenino de la APF se registraron estos resultados: Olimpia goleó 5-0 a Trinidense; Tacuary 4-0 a Sol de América y Guaraní superó 2-1 a Gral. Caballero. Hoy juegan: 2 de Mayo vs. Libertad (19:00) y Cerro vs. Luqueño (21:00), en el campo del Carfem.