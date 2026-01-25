25 ene. 2026
Fútbol Internacional

Endrick suma y sigue: exhibición, triplete

Endrick ha caído de pie en la Ligue 1, en la que apenas ha participado en tres encuentros con el Lyon, y este domingo, de nuevo, volvió a marcar.

Enero 25, 2026 04:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Endrick

Endrick fue determinante este domingo para la goleada del Lyon.

Foto: AFP

Su víctima, el Metz, derrotado 2-5, encajó un triplete del brasileño, que tras su última exhibición suma cuatro tantos desde que se marchó del Real Madrid en busca de minutos.

La victoria del Lyon fue casi una anécdota por la irrupción de Endrick. El cambio del conjunto francés es más que fructífero. Antes contaba con el uruguayo Martín Satriano, cedido en el Getafe, y ahora es Endrick el encargado de engrosar las estadísticas anotadoras del equipo dirigido por Paulo Fonseca.

El atacante cedido por el Real Madrid celebró el 0-1, el 1-4 y el 2-5. Y el primero, en el minuto diez, será el más recordado, porque abrió el marcador con un toque sutil que podría haber firmado el mismo Ronaldo Nazario.

Endrick encontró su hueco con astucia, entre los defensores del Metz, con potencia e instinto. Recibió un pase de Corentin Tolisso desde la línea de fondo y, con la zurda, picó un poquito la pelota para superar al meta Jonathan Fischer.

Su segundo tanto, el cuarto de su equipo, lo firmó al borde del descanso. De nuevo, con un ejercicio de potencia y control. Apareció desde el costado derecho, se fue en carrera de sus marcadores y definió con claridad frente a Fischer, que vivió una pesadilla con el brasileño.

Endrick incluso pudo engrosar sus estadísticas con un tercer tanto en el primer tiempo, pero fue invalidado desde el VAR por fuera de juego. Aún así, sus números son buenísimos desde que salió del Real Madrid.

En el Lyon, sale a más de un gol por partido. Marcó en su estreno contra el Lille, no celebró ningún tanto frente al Brest, aunque dio una asistencia, no participó ante el Young Boys en la Liga Europa por la normativa y este domingo consiguió un triplete.

El resto del choque tuvo otra historia. El Metz, con el primer tanto de Endrick, se hundió. No tardó en encajar el segundo, obra de Ruben Kluivert en el minuto 16. El tercero fue para Tyler Morton con un disparo desde fuera del área al que contestó Koffi Kuao para anotar el 1-3 en una de las pocas alegrías del Metz, totalmente sometido por el Lyon.

Después, Endrick marcó su segundo gol, el Lyon echó el freno de mano en la segunda parte, encajó otro tanto (obra de Diallo) y el brasileño cerró su partidazo. Provocó un penal que él mismo transformó, cerró su exhibición y su equipo se llevó una victoria con la que se asentó en la cuarta y última posición con acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones.

El equipo de Paulo Fonseca ha ganado con Endrick. Y Endrick con el Lyon. En tres partidos ha marcado más de la mitad de los siete tantos que celebró con el Real Madrid en temporada y media.

Olympique Lyon Ligue 1
Redacción D10
