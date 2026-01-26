Conmebol destaca su década de “transformación y transparencia”

Alejandro Domínguez cumple 10 años al frente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, “una etapa histórica marcada por la recuperación institucional, la modernización del fútbol sudamericano y un crecimiento sostenido con plena solvencia patrimonial”, señala la web de la institución.

Detalla que desde entonces “la Conmebol impulsó una transformación integral basada en gobernanza, transparencia, desarrollo y competitividad. En este período, la institución llevó adelante un profundo proceso de fortalecimiento institucional y gobernanza, que incluyó la revalorización de sus torneos y la adopción de estándares internacionales de transparencia, control y buenas prácticas”.

En su página destaca el regreso de la Copa Mundial, a celebrarse en 2030, que “constituye un hito histórico para Sudamérica, al celebrarse en el marco de su centenario y reafirmar el legado, la identidad y el rol protagónico del fútbol sudamericano en la historia”.

También recuerda la “recuperación de más de USD 130.000.000 en el marco del FIFA Gate, la implementación de auditorías externas internacionales anuales, la reapertura de la banca internacional y la consolidación de alianzas estratégicas con sponsors y broadcasters de alcance global”.

Por otro lado resalta que fue la primera en implementar el VAR a nivel confederativo, el aumento de premios de sus distintos torneos, su lucha contra el racismo, discriminación y violencia, el apoyo al fútbol femenino y la creación de nuevos torneos para los jóvenes atletas.