Fútbol Internacional

Hallan asesinado a un exfutbolista serbio

El exfutbolista serbio Zivko Bakic fue hallado asesinado cerca de Belgrado, informó este viernes el diario ‘Kurir’ de Serbia.

Enero 16, 2026 05:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Zivko Bakic, exfutbolista serbio.

Según el rotativo, Bakic, de 43 años, se encontraba en arresto domiciliario, cumpliendo una condena dictada por la Justicia serbia en 2023 por contrabando de cocaína de Sudamérica a Europa, y bajo vigilancia electrónica tenía permitido hacer deporte.

Su cuerpo sin vida fue hallado con tres disparos en un bosque cercano al lugar de su residencia.

La policía serbia ha abierto investigaciones y desplegado una operación para encontrar a los autores del crimen, partiendo de la base de que éstos conocían los movimientos de la víctima, considerado jefe de una banda de delincuencia organizada conocida como el ‘cartel balcánico’.

A pesar de haber sido un deportista prometedor, el exjugador de los clubes serbios Crvena Zvezda y Zemun abandonó pronto el fútbol para dedicarse en Ibiza (España) al alquiler de inmuebles, aunque también a actividades ilegales.

Uno de los colaboradores más cercanos de Bakic, Sasa Momcilovic, también fue asesinado, en agosto de 2024 cerca de Marbella (España), según la citada fuente.

Redacción D10
Carga Más