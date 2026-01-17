Lautaro marca el camino para el Inter

17 ene. 2026
Con un solitario gol en la primera mitad, trabajado y generado junto a la perla Pio Esposito, el argentino Lautaro Martínez señaló este sábado otra vez el camino del Inter de Milán hacia el ‘Scudetto’, protagonista absoluto de la victoria ante el Udinese.

G-30AgTWUAAf311.jpg

Lautaro Martínez celebra un nuevo gol con la camiseta del Inter.

Con un solitario gol en la primera mitad, trabajado y generado junto a la perla Pio Esposito, el argentino Lautaro Martínez señaló este sábado otra vez el camino del Inter de Milán hacia el ‘Scudetto’, protagonista absoluto de la victoria ante el Udinese (0-1) que mantiene el liderato ‘nerazzurro’.

Otro gol de Lautaro Martínez. Son 11 ya en lo que va de campeonato. Mucho más que nadie. Su máximo perseguidor, el estadounidense Christian Pulisic, con 8 dianas. También asiste el de Bahía Blanca, que acumula 4 pases de gol. En total 15 goles generados en media temporada.

Las aspiraciones del Inter no se entienden sin su capitán, sin su jugador más importante. Otro año más, y van ya al menos cuatro, es el faro que guía a los de Milán. Con Simone Inzaghi y con Crsitian Chivu, da igual. El rumano, por cierto, supera expectativas con este equipo en lo que es su primera experiencia en un gran banquillo. Su combinado empezó con alguna duda, quizá mermado por la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el PSG, pero es un proyecto cada vez más limpio, cada vez más unido, cada vez más peligroso.

Así lo demostró ante el Udinese, otro combinado que no es nada fácil de afrontar en su fortín. Porque tiene los argumentos suficientes como para plantar cara. El Inter lo supo neutralizar en defensa durante todo el choque. En ataque, claro, con tener a Lautaro basta.

Es una garantía de que al menos el Inter tendrá una ocasión. La puede crear él mismo. Y si no está en la creación, está en la definición, mucho más ventajoso para el equipo de Chivu. Así pasó esta vez. Y no falló. Zielinski se inventó un gran pase en profundidad a Pio Esposito. El canterano, de espaldas a la portería, vio el inteligente movimiento de su capitán hacia dentro. Con un sutil tacón le cedió el balón y le dejó de cara a puerta.

Lautaro, con temple, amagó con el disparo. Recortó para hacerse hueco y superó a Okoye con el exterior de su bota derecha. Único gol del partido. El Inter gestionó perfectamente el duelo. Apenas sufrió. Y no necesitó más ventaja. El control desde el minuto 20, gracias a Lautaro, le bastó para seguir siendo líder. Nápoles y Milan, obligados para seguir en la pelea. Lautaro no falla. Lautaro marca el camino del Inter.

-- Ficha técnica:

. 0 - Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele (Bertola, m.74), Solet; Zanoli (Ehizibue, m.74), Piotrowski (Miller, m.45), Karlstrom, Ekkelenkamp (Bayo, m.84), Kamara; Atta (Gueye, m.74); Davis.

. 1 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (Acerbi, m.78); Luis Henrique, Barella, Zielinski (Sucic, m.88), Mkhitaryan (Frattesi, m.78), Dimarco; Pio Esposito (Bonny, m.68) y Lautaro Martínez (De Vrij, m.88).

Gol: 0-1, m.20: Lautaro Martínez.

Árbitro: Marco Di Bello. Mostró tarjeta amarilla a Carlos Augusto (m.70) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de la Serie A disputado en el Bluenergy Stadium-Stadio Friuli de Údine. Se guardó, antes del comienzo del duelo, un minuto de silencio en memoria del ítalo-estadounidense Rocco Commisso, presidente del Fiorentina fallecido este sábado a los 76 años. EFE

