El equipo que prepara Boca Juniors contra Olimpia

Olimpia tendrá su segundo amistoso internacional de pre-temporada este domingo contra un viejo conocido: Boca Juniors. El juego se disputará en el Norte de Buenos Aires, en San Nicolas de los Arroyos, en el estadio que lleva el nombre de la ciudad provincial.

Para dicho encuentro, el entrenador del equipo argentino, Claudio Úbeda, probó el equipo titular esta mañana en la práctica en Ezeiza, y el mismo sorprendió: es el mismo onceno que empató 0 a 0 contra Millonarios hace unos días, algo que no se esperaba, pues lo convencional en estos casos suele ser modificar el equipo para observar jugadores. Úbeda busca tener ya una base para lo que será la temporada de Boca.

Los Xeneixes jugará jugarán con un 4-3-3. Agustín Marchesin en el arco; la defensa estaría integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en el mediocampo estará el español Ander Herrera junto a Leandro Paredes y Milton Delgado; el tridente ofensivo sería con Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Por otra parte, hay cuatro jugadores descartados para el juego contra Olimpia: Edinson Cavani, Milton Giménez, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios.