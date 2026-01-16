17 ene. 2026
Fútbol Internacional

El equipo que prepara Boca Juniors contra Olimpia

El entrenador Claudio Úbeda probó el equipo que utilizaría Boca Juniors en el amistoso contra Olimpia este domingo.

Enero 16, 2026 05:39 p. m. • 
Por Redacción D10
G-lURbIWcAArBjY.jfif

Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

FOTO: BOCA JUNIORS.

Olimpia tendrá su segundo amistoso internacional de pre-temporada este domingo contra un viejo conocido: Boca Juniors. El juego se disputará en el Norte de Buenos Aires, en San Nicolas de los Arroyos, en el estadio que lleva el nombre de la ciudad provincial.

Para dicho encuentro, el entrenador del equipo argentino, Claudio Úbeda, probó el equipo titular esta mañana en la práctica en Ezeiza, y el mismo sorprendió: es el mismo onceno que empató 0 a 0 contra Millonarios hace unos días, algo que no se esperaba, pues lo convencional en estos casos suele ser modificar el equipo para observar jugadores. Úbeda busca tener ya una base para lo que será la temporada de Boca.

Los Xeneixes jugará jugarán con un 4-3-3. Agustín Marchesin en el arco; la defensa estaría integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en el mediocampo estará el español Ander Herrera junto a Leandro Paredes y Milton Delgado; el tridente ofensivo sería con Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Por otra parte, hay cuatro jugadores descartados para el juego contra Olimpia: Edinson Cavani, Milton Giménez, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios.

Olimpia Boca Juniors Amistoso Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Diego Laxalt
Fútbol Internacional
Diego Laxalt ficha por Peñarol
El lateral Diego Laxalt, con pasado en Milán e Inter de Milán, se convirtió este viernes en nuevo jugador de Peñarol por una temporada.
Enero 16, 2026 06:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Zivko-Bakic.jpg
Fútbol Internacional
Hallan asesinado a un exfutbolista serbio
El exfutbolista serbio Zivko Bakic fue hallado asesinado cerca de Belgrado, informó este viernes el diario ‘Kurir’ de Serbia.
Enero 16, 2026 05:41 p. m.
 · 
Redacción D10
G-ydJ_vbYAEzAza.jpg
Fútbol Internacional
Guéhi, muy cerca de fichar por el Manchester City
El Manchester City está en la etapa final para cerrar el fichaje del central Marc Guéhi, procedente del Crystal Palace.
Enero 16, 2026 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
20260116_084407.jpg
Fútbol Internacional
La curiosa equipación de Colo Colo
Colo Colo de Chile lució una camiseta alternativa con los colores de Cerro Porteño para enfrentar a Olimpia.
Enero 16, 2026 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
jkghjkdfg.jfif
Fútbol Internacional
Barcelona cumple y se clasifica a cuartos de final de la Copa del Rey
El Barcelona se impuso por 0-2 al Real Racing Club, con un tanto de Ferrán Torres y otro de Lamine Yamal, y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Rey.
Enero 15, 2026 08:50 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ITA-SERIEA-COMO-ACMILAN
Fútbol Internacional
Importante victoria a domicilio del Milan
El Milan sumó tres puntos casi hasta inesperados por cómo se desarrolló el partido ante el Como 1907 (1-3), pues se vistió de equipo superviviente en la primera mitad ante los hombres de Cesc Fàbregas gracias a un excelso Mike Maignan bajo palos y de combinado resolutivo en área rival gracias a un desatado Adrien Rabiot.
Enero 15, 2026 07:20 p. m.
Carga Más