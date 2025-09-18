18 sept. 2025
Fútbol Internacional

José Mourinho es el nuevo entrenador

José Mourinho es el nuevo entrenador del Benfica, club con el que ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026/2027, informó este jueves el conjunto lisboeta en un comunicado.

Septiembre 18, 2025 01:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Jose Mourinho

Jose Mourinho regresa a Portugal 21 años después.

Foto: Gentileza - Benfica

Las 'águilas’ precisaron en una nota remitida a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios lusa que han llegado a un acuerdo con Mourinho, de 62 años, para que, “10 días después del último partido de la temporada 2025/2026, en las mismas condiciones, tanto el Benfica SAD como el entrenador podrán optar por no dar continuidad al contrato para la temporada 2026/2027".

Su llegada al equipo lisboeta se produce dos semanas después de que fuera destituido en el Fenerbahce turco, club al que llegó en junio de 2024 y con el que tenía un contrato por dos temporadas, tras quedar fuera de la Liga de Campeones al perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.

El técnico originario de Setúbal vuelve así a comandar el Benfica 25 años después y tras haber pasado por clubes como el Real Madrid, el Tottenham, el AS Roma, el Chelsea y el Manchester United.

En su haber tiene dos Ligas de Campeones con el Inter de Milán y el Oporto, una Liga Europa con el Manchester United, una Liga Conferencia con el AS Roma y una Copa de la UEFA con el Oporto. Además, ganó una liga española con el Real Madrid, tres ‘premier’ con el Chelsea y dos ‘calcio’ con el Inter.

Ha sido declarado, además, mejor entrenador del año por la FIFA en cuatro ocasiones.

Mourinho regresa a Portugal 21 años después, donde fue entrenador del Oporto entre 2002 y 2004, del Leiria entre 2001 y 2002 y del Benfica, en el año 2000.

El puesto en las 'águilas’ estaba vacante tras el despido del técnico Bruno Lage, después de la derrota del martes en casa contra el Qarabag de Azerbayán por 2-3 en la Liga de Campeones y empatar frente al Santa Clara en la última jornada de la liga nacional.

Tras superar la quinta jornada, el Benfica (que todavía tiene un partido pendiente) va cuarto en la clasificación de la liga lusa con 10 puntos y el próximo fin de semana se enfrentará al AVS SAD

Benfica José Mourinho
Redacción D10
