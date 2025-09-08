Italia sobrevive en el surrealismo

La contundente goleada ante Estonia (5-0) de hace unos días, un espejismo. Israel, con algo de presión, con un poco de intención y con empuje, puso contra las cuerdas a la ‘Azzurra’, al borde del desastre en Hungría, sede neutral en la que Israel disputa sus partidos.

Un doblete de Moise Kean, un triplete de asistencias del ítalo-argentino Mateo Retegui, y los tantos de Politano, Raspadori y el decisivo de Tonali, en el minuto 91, salvaron a Italia de otra hecatombe en un partido absurdo, irracional y casi delirante por cómo se desarrollaron los acontecimientos, en lo que acabó siendo una victoria de pundonor de los de Gattuso, que, eso sí, recuperaron un espíritu competitivo que hace apenas unos meses parecía muerto.

La clasificación marcaba la hoja de ruta de Italia. Obligada a ganar, se presentó con la variación de Gattuso, que volvió a la defensa de tres centrales y repitió con Retegui y Kean arriba. La pareja de delanteros es lo más positivo de una Italia a la que le cuesta imponerse incluso a rivales de entidad inferior.

Y así fue ante Israel, especialmente en la primera mitad. La presión arriba desajustó totalmente la salida de balón ‘azzurra’, mareada en los minutos iniciales, salvada por el colegiado en un tanto inicial israelí anulado por falta a Donnarumma y condenada tras un gol en propia meta de Locatelli en el minuto 16.

Lo hizo perfecto Israel y, en un intento de salvar el balón, Locatelli acabó por empujarlo dentro. Sin saberlo, en ese momento comenzó la locura en Hungría con final feliz italiano.

Tardó Italia en reaccionar, pero consiguió lo más difícil, empatar en un partido que no tenía controlado justo antes del descanso por medio de Moise Kean, servido por primera vez de la gran actuación de Retegui.

De poco sirvió porque en el minuto 52, Peretz puso el 2-1 en el marcador con un zurdazo por la escuadra. Segundo mazazo y segunda reacción transalpina. Esta vez inmediata. Idénticos protagonistas. Asistencia de Retegui, gol de Kean. Salvadores de nuevo de Italia, viva en aquel momento para acudir al Mundial.

Se vino abajo Israel e Italia supo aprovecharlo. Jugada relámpago. Inteligencia de Di Lorenzo sacando rápido, tercera asistencia de Retegui, de tacón, y golazo de Politano para firmar la remontada. Lo tenía en su mano la ‘Azzurra’, que se distanció en el 81 con el 2-4 de un eficacísimo Raspadori, cumplidor siempre con la ‘Nazionale’.

Pareció que la locura había terminado con ese gol, que Italia había domado el delirio. Todavía faltaban 9 minutos de tiempo reglamentario y todo lo que pudo salir mal para los italianos salió mal. Segundo gol en propia del partido, de Bastoni, en un intento de despejar un centro lateral. E Israel creyó en la victoria.

Se hundió Italia, Donnarumma salvó un centro envenenado, Locatelli salvó sin portero en la siguiente jugada. La tragedia rondaba el área del meta del City y, en una jugada a balón parado, en el minuto 89, Peretz puso el empate a cuatro.

Con 7 minutos de añadido, Italia no bajó los brazos. Tiró del carácter que le faltaba hace unos meses y, en un disparo de Tonali que nadie tocó en un área repleta de jugadores, llegó el tanto decisivo de un partido surrealista.

Italia sobrevivió, casi sin saber cómo. Tiró de carácter cuando se quedó sin fútbol. Sigue viva para acudir al Mundial 2026. Pero Gattuso tiene mucho trabajo por delante.

-- Ficha técnica:

4 - Israel: Peretz; Dasa (Jehezkel, m.66), Nachmias, Lemkin (Shlomo, m.9; Turgeman, m.88), Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili (Baribo, m.66), Gloukh, Solomon; Biton (Mizrahi, m.66).

5 - Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano (Orsolini, m.68), Barella (Frattesi, m.68), Locatelli, Tonali, Dimarco (Cambiaso, m.78); Kean (Raspadori, m.78) y Retegui (Maldini, m.88).

Goles: 1-0, m.16: Locatelli (pp); 1-1, m.40: Kean; 2-1, m.52: Peretz; 2-2, m.54: Kean; 2-3, m.59: Politano; 2-4, m.81: Raspadori; 3-4, m.87: Bastoni; 4-4, m.90: Peretz; 4-5, m.91: Tonali.

Árbitro: Slavtko Vincic (Eslovenia).

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el Estadio Nagyerdei de Debrecen (Hungría). Los jugadores de Israel portaron brazalete negro en señal de luto por el atentado en Jerusalén que se saldó con 6 muertos, uno español, y 12 heridos.