06 abr. 2026
Fútbol Internacional

Inter Miami y Messi entrenan por primera vez en su nuevo estadio permanente

El Inter Miami realizó este jueves el primer entrenamiento en el Nu Stadium, el nuevo estadio permanente del club que capitanea el argentino Lionel Messi, a dos días de su inauguración oficial.

Abril 02, 2026 02:39 p. m.
peoel.jfif

Así luce el nuevo estadio del Inter Miami.

Messi y el resto de la plantilla del Inter Miami se ejercitaron frente a decenas de personas que acudieron por primera vez a las instalaciones, que ya están listas para acoger este sábado su primer partido oficial, cuando ‘Las Garzas’ se enfrenten al Austin en la sexta jornada de la MLS.

Sin embargo, las obras continúan en el exterior del estadio, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, puesto que el recinto también incluirá un parque público de 23 hectáreas, espacios comerciales, hoteles y oficinas.

El Nu Stadium tiene capacidad para 26.700 espectadores, alrededor de 5.000 más que los que entran en el Chase Stadium, el estadio temporal ubicado en la localidad de Fort Lauderdale en el que el Inter Miami jugó a la espera de tener un hogar permanente.

La construcción del Nu Stadium llevó casi tres años, y pese a su inauguración, el equipo seguirá entrenando habitualmente en sus instalaciones de Fort Lauderdale.

Además de partidos de fútbol, el Inter Miami espera que el Nu Stadium le otorgue más ingresos al poder albergar otros eventos, como conciertos.

El cantante mexicano Carín León será el primero en actual en el nuevo estadio, cuando ofrezca un concierto el próximo 28 de junio en el marco de su gira por Norteamérica ‘De Sonora, para el mundo’. EFE

Inter Miami Lionel Messi MLS
Más contenido de esta sección
charli.png
Fútbol Internacional
Carlos González anota su primer gol con Independiente
Independiente del Valle, dirigido por el uruguayo Joaquín Papa, venció 2-0 a Orense y quedó como líder absoluto de la liga profesional.
Abril 05, 2026 02:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Getafe
Fútbol Internacional
Luis Vázquez y Satriano sellan otro milagro de Bordalás
El Getafe, con los tantos del argentino Luis Vázquez y del uruguayo Martín Satriano, ganó 2-0 al Athletic, atravesó la frontera psicológica de los 40 puntos -territorio de permanencia-, y se posicionó en la zona noble de la tabla para soñar con jugar en Europa el próximo curso.
Abril 05, 2026 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Fútbol Internacional
Demasiada fiesta para el Inter Miami
El Inter Miami empató a 2 contra el Austin en el estreno de su nuevo estadio permanente, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, en un encuentro especialmente centrado en la fiesta previa al partido, y en el que el club liderado por Lionel Messi no despertó hasta la segunda mitad.
Abril 05, 2026 10:44 a. m.
Robert Lewandowski
Fútbol Internacional
Lewandowski le da la victoria al Barcelona
A un gol final de Robert Lewandowski, a un rebote en su hombro tras una parada de Juan Musso, ya por el minuto 88, los anteriores 43 con superioridad numérica, debió recurrir este sábado el Barcelona para superar al Atlético de Madrid y enfilar la Liga, aprovechada a última hora la derrota anterior del Real Madrid en Mallorca.
Abril 04, 2026 06:29 p. m.
 · 
Redacción D10
fa elimnacion.JPG
Fútbol Internacional
El Arsenal pierde otro potencial título
El Southampton sorprendió al Arsenal y le eliminó de la FA Cup, convirtiéndose en el único equipo de Segunda división en semifinales.
Abril 04, 2026 06:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
Borussia Dortmund encuentra la victoria en el añadido
Dos goles en el tiempo añadido firmados por Karim Adeyemi y Julian Brandt, cuando el partido estaba abocado a un final igualado, sin tantos, agitó un partido tedioso y casi irrelevante que sólo sirvió para asentar al Borussia Dortmund en el segundo puesto.
Abril 04, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más