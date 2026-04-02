Inter Miami y Messi entrenan por primera vez en su nuevo estadio permanente

Messi y el resto de la plantilla del Inter Miami se ejercitaron frente a decenas de personas que acudieron por primera vez a las instalaciones, que ya están listas para acoger este sábado su primer partido oficial, cuando ‘Las Garzas’ se enfrenten al Austin en la sexta jornada de la MLS.

Sin embargo, las obras continúan en el exterior del estadio, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, puesto que el recinto también incluirá un parque público de 23 hectáreas, espacios comerciales, hoteles y oficinas.

El Nu Stadium tiene capacidad para 26.700 espectadores, alrededor de 5.000 más que los que entran en el Chase Stadium, el estadio temporal ubicado en la localidad de Fort Lauderdale en el que el Inter Miami jugó a la espera de tener un hogar permanente.

La construcción del Nu Stadium llevó casi tres años, y pese a su inauguración, el equipo seguirá entrenando habitualmente en sus instalaciones de Fort Lauderdale.

Además de partidos de fútbol, el Inter Miami espera que el Nu Stadium le otorgue más ingresos al poder albergar otros eventos, como conciertos.

El cantante mexicano Carín León será el primero en actual en el nuevo estadio, cuando ofrezca un concierto el próximo 28 de junio en el marco de su gira por Norteamérica ‘De Sonora, para el mundo’. EFE