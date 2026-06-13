13 jun. 2026

Insólito: Roban a Inglaterra en pleno mundial

Roban las botas y los balones de la selección inglesa antes de su llegada a Kansas City.

Junio 13, 2026 08:26 a. m. • 
Por Redacción D10
England MD-1 Training and Press Conference

El plantel de Inglaterra pasó por un desagradable momento.

Foto: AFP

La selección de Inglaterra en el Mundial 2026 ha sufrido el robo de sus botas reglamentarias y los balones de entrenamiento antes incluso de llegar a su base de Kansas City para su primer entrenamiento, según confirmó la Football Association, organismo regulador del fútbol inglés.

El combinado inglés, que entrena el alemán Thomas Tuchel, tenía previsto su primer entrenamiento en la tarde del sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, por lo que tendrá que apresurarse para adquirir nuevas botas.

La policía de Missouri (estado de Kansas City) ha confirmado por su parte que “investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes”, y dijo que ha abierto una investigación.

Los ingleses tienen por delante todavía casi cinco días de entrenamientos antes de medirse el miércoles en su primer partido contra Croacia en Dallas. Posteriormente se enfrentará a Ghana (23 de junio) y a Panamá (27 de junio).

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Brasil
Copa del Mundo
Brasil y Marruecos inauguran los grandes duelos del Mundial 2026
Brasil y Marruecos protagonizan este sábado el primer gran duelo del Mundial 2026 en el MetLife de Nueva Jersey, el estadio de la final, donde se pondrán frente a frente la selección más laureada y la más prometedora, esta última golpeada por dos sensibles bajas de última hora.
Junio 13, 2026 06:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Granito Xhaka
Copa del Mundo
Suiza ante Catar, en la revancha de Lopetegui
La casualidad, el azar o el destino han propiciado que el técnico Julen Lopetegui cumpla su esperada y particular revancha y que se convierta en mundialista un 13 de junio, la misma fecha, ocho años después, que cuando fue destituido como seleccionador de España, poco antes de entrar en acción en Rusia 2018.
Junio 13, 2026 06:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Copa del Mundo
Alfaro: “Tenemos que ganar los próximos partidos y mejorar en todos los aspectos”
El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, reconoció en conferencia de prensa que la Albirroja deberá mostrar una versión muy diferente en sus próximos compromisos tras la derrota sufrida en el debut mundialista ante Estados Unidos.
Junio 13, 2026 12:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Copa del Mundo
Alfaro admite que se pudo sentir el peso emocional del debut
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, reflexionó sobre la dura derrota por 4-1 ante Estados Unidos en el estreno de la Copa del Mundo 2026 y reconoció que el aspecto emocional pudo haber jugado un papel importante en el rendimiento de la Albirroja.
Junio 13, 2026 12:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Mauricio.jfif
Copa del Mundo
¡Hizo historia! Maurício anotó el primer gol mundialista de un naturalizado con Paraguay
La derrota de Paraguay por 4-1 ante Estados Unidos en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un hecho histórico para el fútbol paraguayo. Maurício Magalhães se convirtió en el primer futbolista naturalizado en marcar un gol con la camiseta albirroja en una Copa del Mundo.
Junio 13, 2026 12:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Alfaro apunta a asumir errores y replantear cosas
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, señaló que se debe “asumir las dificultades que tuvimos” y “y tratar de replantearnos las cosas” pensando en los siguientes partidos.
Junio 13, 2026 12:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más