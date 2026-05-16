16 may. 2026
Copa del Mundo

Heung-min Son lidera la lista de Corea del Sur

Heung-min Son (Los Angeles FC), Kang-in Lee (París Saint Germain) y Min-jae Kim (Bayern Múnich) lideran la lista de Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, para el Mundial 2026.

Mayo 16, 2026 08:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Heung-min Son

Heung-min Son jugará otro mundial con su selección.

Foto: Gentileza - Heung-min Son

Además de la presencia de los tres principales estandartes de jugadores que militan en clubes extranjeros, también destaca la inclusión en la lista de Ki-hyuk Lee, del Gangwon, que cuenta con tan solo una internacionalidad, así como de In-beom Hwang (Feyenoord), que ha tenido problemas físicos.

“Según las pruebas realizadas hace dos días, su estado no solo es bueno, sino que incluso es mejor que el de otros jugadores. Sin embargo, dado que no ha podido jugar, no puedo afirmar que su estado físico sea óptimo todavía, pero una vez que viajemos a Estados Unidos, mejorará su forma física jugando en uno de los dos partidos amistosos”, comentó el técnico surcoreano.

Corea del Sur jugará en el grupo A ante República Checa (12 de junio), México (19) y Sudáfrica (25).

- Convocados:

Porteros: Kim Seung-gyu (FC Tokio/JPN), Bum-keun Song (Jeonbuk), Hyeon-woo Jo (Ulsan)

Defensas: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Múnich/GER), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers/JPN), Jin-seop Park (Zhejiang/CHN), Young-woo Seol (Estrella Roja/SRB), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach/GER), Ki-hyuk Lee (Gangwon), Tae-seok Lee (Austria Viena/AUT), Han-beom Lee (Midtjylland/DIN), Yu-min Cho (Al Sharjah/EAU)

- Medios: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Jun-ho Bae (Stoke City/ING), Seung-ho Paik (Birmingham/ING), Hyun-jun Yang (Celtic Glasgow/ESC), Ji-sung Eom (Swansea/ING), Kang-in Lee (PSG/FRA), Dong-gyeong Lee (Ulsan), Jae-sung Lee (Mainz/GER), In-beom Hwang (Feyenoord/NED), Hee-chan Hwang (Wolverhampton/ING).

- Delanteros: Heung-min Son (LAFC/USA), Hyeon-gyu Oh (Besiktas/TUR), Gue-sung Cho (Midtjylland/DIN).

Mundial FIFA 2026 Corea del Sur
Redacción D10
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