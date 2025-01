“Hay mala experiencia con los últimos paraguayos en Central”

El periodista argentino Quique Genovar charló este lunes con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM y expuso que existe un gran descontento en los hinchas de Rosario Central por los fichajes de los paraguayos Enzo Giménez y Sebastián Fereira.

“No ha caído bien en la afición de Rosario Central, no por tratarse de Jiménez, no caído bien porque hasta ahora no han llegado refuerzos, los que han llegado son jugadores para competir por el puesto con los que ya están”, apuntó al respecto el comunicador.

En las próximas horas, el delantero Carlos Sebastián Ferreira arribará a Argentina para cerrar su incorporación al Canalla con el que se aumentará la legión guaraní en la ciudad.

Este hecho aumentó claramente el malestar de los seguidores del equipo dirigido actualmente por Ariel Holan. “Lamentablemente hay una mala experiencia con los últimos paraguayos que llegaron a Rosario Central. No han rendido, esa es la verdad”, remarcó.

🇵🇾❌"Los hinchas de Rosario Central están cansados de los jugadores paraguayos, no rinden"



🔸El periodista argentino Quique Genovar mencionó que los hinchas del "canalla" están reacios a recibir más futbolistas paraguayos en el club, porque los últimos que llegaron no han… pic.twitter.com/C40CVzAINB — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 20, 2025

A continuación puso como ejemplo la situación de Alan Rodríguez, que entrena separado del plantel. Giovanni Bogado y Marcelo Acosta son los otros paraguayos que pasaron sin gloria por el Gigante de Arroyito. El último en rendir alto fue Celso Ayala, según el citado periodista.