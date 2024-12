Gustavo Velázquez tiene todo para volver al Ciclón

El defensor paraguayo Víctor Gustavo Velázquez llegó a un acuerdo con la dirigencia de Cerro Porteño, club del cual es hincha, para volver a vestir la camiseta azulgrana tras siete años de su paso por el club.

Velázquez, de 33 años, tiene contrato con Newell’s Old Boys de Argentina hasta finales del 2025, pero una deuda que tiene el club con él hará que libere su pase y llegue libre al Ciclón.

El año pasado, Velázquez tuvo el mismo problema con la directiva rojinegra y fue sondeado por Cerro. A medios argentinos había declarado: “¿Cómo no voy a querer volver a mi club?, yo soy hincha de Cerro Porteño. En Newell’s me deben dinero por la renovación. Si no se resuelve lo económico, veo difícil seguir. Si me cumplen, me quedo; si no, buscaré una salida que sea beneficiosa para ambas partes”.

Por otro lado, en las últimas horas de ayer llegó un sondeo del Toluca de México por Robert Piris Da Motta, pero se aguarda la oferta oficial para iniciar las tratativas por el pase del volante de 30 años.