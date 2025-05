Dura crítica de Oviedo para el plantel azulgrana

El ex jugador de Cerro Porteño, Fidencio Oviedo, conversó este jueves en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a la situación del plantel azulgrana que tuvo una vergonzosa caída en la altura de La Paz . El histórico cuestionó la falta de actitud de algunos jugadores y dijo incluso que si fuera dirigente “se agarraría a piñas” con algunos.

“Al menos se clasificó, pero duele bastante ver a Cerro. Se siente una impotencia, no tienen ganas de jugar, no sé lo que pasa. Les da lo mismo perder o ganar, tienen que tener respeto por la camiseta, por los hinchas. Realmente doloroso para nosotros los hinchas”, expresó Oviedo en la 1080 AM.

Fidencio sacó responsabilidad al técnico Diego Martínez, quien a su criterio, demuestra una actitud ganadora, volviendo a apuntar contra algunos jugadores que “dan pena” por la actitud que ponen en los partidos.

“La actitud que tienen te dan cero ganas de ir a la cancha. Si fuera gerente nos encerraríamos y nos agarramos a piñas toditos”, tiró.

Cerro Porteño cayó goleado 4-0 frente a Bolívar, pero de todas formas consiguió anotarse entre los 16 mejores equipos de la Libertadores. El próximo 2 de junio conocerá a su rival para los octavos de final.