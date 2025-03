Gustavo Alfaro y el abrazo con Claudio, un repositor de supermercado

Durante la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, compartió un encuentro que tuvo con el trabajador de un supermercado que dijo que su momento de felicidad se lo da la Albirroja.

“El otro día estaba comprando en un supermercado. Voy con un carrito, me arrimo a donde están las verduras y viene un muchacho de reposición y me da un abrazo y se larga a llorar”, manifestó Gustavo Alfaro, quien dijo que el nombre de esa persona es Claudio.

“Me contaba de las complejidades que a diario tiene como les pasa a todo el mundo. A veces, enfrentar la vida es difícil, es muy complejo. Me dice ‘profe, a mí me cuesta mucho llegar a fin de mes. Mi único momento de felicidad me lo da la Selección, mi único momento de alegría es cuando veo a los muchachos matarse por la Albirroja. Eso me da la tranquilidad de saber que el momento de felicidad que yo sé que mi familia va a vivir está en las mejores manos, en las manos de esos muchachos. Yo lo siento como si fuese yo el que estaría jugando’”, comentó el entrenador albirrojo.

“Cuando te dicen eso es muy fuerte. El poder que tenemos es muy grande, es muy lindo y es muy fuerte. Es muy fuerte tener el peso de la expectativa y la ilusión de un país. Obviamente es muy fuerte, pero es muy lindo. Y es un compromiso muy grande. Ojalá, como me hubiese gustado después de cada partido, después de Venezuela, Brasil, Argentina, abrazarnos con todo el país. Porque cuando nos abrazamos en medio de la cancha no nos estábamos abrazando entre nosotros, estábamos abrazando a un país entero, porque era lo que sentíamos de afuera”, sentenció.

Desde la llegada de Gustavo Alfaro, Paraguay siempre ha sumado en sus compromisos: tres victorias y tres empates. Dos de esos tres triunfos se produjeron frente a Brasil y Argentina, en el estadio ueno Defensores del Chaco.