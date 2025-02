Guardiola: "¿Os creéis que tenemos un 1%? Os mentí"

"¿Os creéis que tenemos un 1%? Esta vez os mentí y por primera vez no me creísteis. Siempre que digo lo que pienso no me creéis y ahora habéis acertado. Lo dije porque después del partido de Inglaterra estábamos fuera, pasan los días y uno se anima pero no es el mejor resultado. Lo intentaremos para pasar, por supuesto, Carlo no me tiene que comentar nada antes del partido”, dijo.

Guardiola hizo un análisis sobre la pérdida de fiabilidad de su equipo, admitiendo la pérdida de potencial sin Rodri Hernández, y con la esperanza de que el Bernabéu sea el escenario de la resurrección del Manchester City este curso.

“Hay muchas razones, somos el equipo menos fiable, es una evidencia. Siempre hemos sido una máquina durante ocho años cada tres días, nadie lo ha hecho en Inglaterra en toda la historia. Yo no me engaño a mí mismo, a un partido todo puede pasar, pero sé de dónde venimos este año”, reconoció.

“Pudimos perder 0-3 al descanso y en otros partidos teníamos que haber venido aquí con siete goles de diferencia. Sé de lo que somos capaces mañana, así como que este año no hemos sido un equipo solvente. Rodri es una de las razones, perder al mejor del mundo. Pude ganar un triplete en el Barça y creo que sin Messi no lo habríamos conseguido. No he dado con la tecla para sacarlo adelante, podemos recuperar lo que fuimos, como el sábado, pero muy de vez en cuando”, añadió.

Guardiola insistió en que sus jugadores tendrán que hacer “un partido perfecto” para levantar la eliminatoria ante el Real Madrid y reconoció que es consciente de que debe “ajustar cosas que no estuvieron bien” en el Etihad y que su primer objetivo será “asustarles y ver qué pasa”.

“Independientemente del estadio, los jugadores tienen que darlo todo, no puedes jugar bien sin presión. El Bernabéu es lo que es, pero el resultado tendrá que ver con cómo jugamos, cómo lo gestionamos. Habrá momentos que tienen que sufrir y hay que intentar reducirlos lo máximo posible. Tienes que jugar un partido casi perfecto. Vamos a tener que atacar para marcar goles. Es la idea que tenemos”, afirmó.

El técnico español echó la vista atrás para recordar momentos vividos en casa del Real Madrid, tanto en su etapa como jugador del Barcelona, como posteriormente como entrenador.

“Tengo recuerdos extraordinarios en el Bernabéu, a veces buenos, otros malos, pero muy buenos recuerdos. Nunca fue fácil. Como futbolista tampoco lo fue con el Barcelona ni el Bayern. Guardo buenos momentos, ninguno fue el partido perfecto, a veces salieron las cosas y otras no. A ver como salen mañana”, aseguró.

“Tienes que ser tú mismo, jugar con coraje. Cuando era joven y jugaba tuvimos buenos y malos resultados en el Bernabéu, pero siempre tuvimos coraje. Puedes perder, pero con coraje eres tu mismo”, sentenció.