25 mar. 2026
Torneo Apertura

Guaraní y el “2” se ponen al día

Guaraní y el 2 de Mayo aprovechan la Fecha FIFA para regularizar el partido correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026, en el estadio La Arboleda, desde las 19:30.

Marzo 25, 2026 07:08 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Arborigen y el Gallo regularizan.

Foto: Daniel Duarte

Cabe recordar que este compromiso se había postergado por la participación de ambos equipos en la Fase 2 de la Libertadores, del cual ambos fueron eliminados. En cuanto a la actualidad del Legendario y el Gallo Norteño, se puede mencionar que ambos se encuentran en mitad de tabla de posiciones. Guaraní (13 puntos) y el 2 de Mayo con 12 unidades.

El Aborigen, dirigido por Claudio Vargas, llega a este juego después de caer 2-0 ante Olimpia por la fecha 12, mientras que el Gallo, por su parte, superó por el mismo marcador a Luqueño. El historial dice que el “2” perdió 3-1 ante el Legendario en su última visita por la fecha 1 del Clausura 2025.

Torneo Apertura Guaraní 2 de Mayo
Redacción D10
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