Guaraní y el “2” se ponen al día

Cabe recordar que este compromiso se había postergado por la participación de ambos equipos en la Fase 2 de la Libertadores, del cual ambos fueron eliminados. En cuanto a la actualidad del Legendario y el Gallo Norteño, se puede mencionar que ambos se encuentran en mitad de tabla de posiciones. Guaraní (13 puntos) y el 2 de Mayo con 12 unidades.

El Aborigen, dirigido por Claudio Vargas, llega a este juego después de caer 2-0 ante Olimpia por la fecha 12, mientras que el Gallo, por su parte, superó por el mismo marcador a Luqueño. El historial dice que el “2” perdió 3-1 ante el Legendario en su última visita por la fecha 1 del Clausura 2025.