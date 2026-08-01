La UEFA pide que rindan cuentas los responsables de los planes secretos de la FIFA

En un comunicado difundido este sábado, la UEFA apuntó que en los próximos días y semanas, trabajará con sus federaciones “y en estrecha colaboración con otras confederaciones, para reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y elaborar un plan que garantice que no vuelva a suceder” y que “esa revisión debe ser exhaustiva y profunda”.

“No debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no sólo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol. No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, [ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas]”, añadió.

Horas después de que la FIFA anunciara oficialmente que desiste de su intención de crear una filial para comercializar sus competiciones, entre ellas la Copa del Mundo, la UEFA destacó que “la propuesta fue rechazada por unanimidad” por las federaciones nacionales europeas “y por muchas otras federaciones y confederaciones de todo el mundo, independientemente de su tamaño, cuya misión es proteger el fútbol”.

“La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta”, señaló en su texto.

Infantino no ha cumplido las promesas que hizo al ser elegido en 2016

También recordó y reprodujo las palabras de Gianni Infantino cuando solicitó la confianza y los votos de las federaciones miembro de la FIFA para ser elegido presidente en 2016.

“‘Por supuesto que debemos ser transparentes. Así he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA. Tendrán que desempeñar un papel cada día en la vida de la FIFA’, antes de decir a las partes interesadas allí reunidas: ‘El dinero de la FIFA es su dinero. No es el dinero del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe servir para el desarrollo del fútbol y para nada más’.

“En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo cutre, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente. Y con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol”, agregó.

La UEFA anunció que “comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa ‘FIFA Forward’ ya existente”.

“Debemos empezar a utilizar parte de ese dinero que permanece inactivo en la cuenta bancaria de la FIFA para dar el impulso inicial que necesitan las bases y el fútbol en general en cada uno de los 211 países de la FIFA. Pero no es necesario que vendamos las joyas de la familia para financiarlo”, planteó.

“Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya se ha presentado. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar”, finalizó.

La UEFA fue la primera confederación que mostró su rechazo total a la idea del presidente de la FIFA tras ser desvelada por la prensa y que tras el anuncio oficial del proyecto por parte de la FIFA anunció que sus federaciones no iban a participar en las competiciones de esta si la idea seguía adelante.

Después de una reunión de las 55 federaciones que forman la UEFA el organismo anunció la postura “unánime e inequívoca de rechazar la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privado”.

El pasado miércoles, la FIFA anunció su intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto. EFE