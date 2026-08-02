02 ago 2026
Fútbol Internacional

Vozinha toma vuelo rumbo a Chile, anuncia Colo Colo

El portero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’, figura en el Mundial 2026, tomó un vuelo desde Madrid y llegará la noche de este domingo a Chile, anunció el Colo Colo.

Agosto 2, 2026 03:54 p. m. • 
Por Redacción D10
HOo1ApEXIAE5UYn.jpg

Vozinha, portero de Cabo Verde.

El futbolista, de 40 años, arribará a Santiago para concretar su vinculación con el Colo Colo, luego de varios días de espera debido a la demora en el papeleo de su visado y asuntos personales para resolver.

‘Vozinha’, que integró el once ideal del Mundial elaborado por la FIFA a partir de la votación de los aficionados, firmará un contrato por seis meses con el equipo líder de la liga chilena con la posibilidad de renovación por 12 meses más para el año 2027.

En redes sociales se difundió una fotografía de ‘Vozinha’ abordando un avión rumbo a Santiago para completar los trámites de traspaso.

El jugador llega libre al Cacique, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal. EFE

mjr/ssb/car

Colo Colo Chile Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Vozinha
Fútbol Internacional
¿En qué capítulo va la ‘novela’ de Vozinha con el Colo Colo?
Tras convertirse en una estrella del fútbol a los 40 años con su actuación en el Mundial 2026, el portero caboverdiano Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ aún es esperado en Chile para fichar por el Colo Colo, con el que pactó un acuerdo para jugar por al menos seis meses.
Agosto 1, 2026 12:34 p. m.
 · 
Redacción D10
guaranilibertad.jpg
Fútbol Internacional
Comunicado de Conmebol ante la propuesta de la FIFA
La Conmebol emitió un comunicado oficial por primera vez respondiendo a la propuesta de FIFA para vender derechos comerciales de la Copa del Mundo.
Julio 31, 2026 07:02 p. m.
Gianni Infantino
Fútbol Internacional
Director operaciones FIFA denuncia que empleados fueron engañados con proyecto Infantino
El director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour denunció que la administración del organismo fue engañada con la iniciativa de abrir el Mundial a inversores privados, “que es el proyecto de una sola persona” y que en su opinión “no debe seguir adelante”.
Julio 31, 2026 05:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Jesse Bisiwu
Fútbol Internacional
El Barça ficha al joven extremo belga Jesse Bisiwu
El Barcelona y el Brujas han llegado a un acuerdo por el traspaso del extremo belga Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, según informó este viernes el club español.
Julio 31, 2026 04:33 p. m.
 · 
Redacción D10
fifa.jpg
Fútbol Internacional
¿Cómo se define la polémica propuesta de Infantino?
FIFA Forward Enterprise, en manos de las 211 federaciones nacionales y del Consejo de FIFA.
Julio 31, 2026 03:59 p. m.
 · 
Redacción D10
almiron.jpg
Fútbol Internacional
Chelsea, sancionado con 10 millones por incumplir las reglas financieras
La federación inglesa de fútbol ha multado con 10 millones de libras (11,5 millones de euros) y con una sanción suspendida de dos mercados de fichajes por las irregularidades financieras cometidas durante la época de Roman Abramovich.
Julio 31, 2026 12:45 p. m.