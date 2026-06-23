22 jun. 2026
Copa del Mundo

Francia se instala en dieciseisavos con doblete de Mbappé

Francia se clasificó este lunes para la fase de las 32 mejores selecciones del Mundial con un triunfo por 3-0 sobre Irak en la segunda fecha del Grupo I.

Junio 22, 2026 09:56 p. m. • 
Por Redacción D10
FIFA World Cup 2026 - Group I - France vs Iraq

Kylian Mbappé celebra un gol con Francia.

Foto: WILL OLIVER/EFE

Francia certificó este lunes su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al imponerse por 3-0 a Irak con un doblete de Kylian Mbappé, que ya suma cuatro goles en el torneo, en un encuentro marcado por una interrupción de más de dos horas a causa de una tormenta eléctrica.

Con Michael Olise en la media punta, Ousmane Dembélé por derecha, Bradley Barcola por izquierda y Mbappé de ‘9', Didier Deschamps quiso consolidar lo que le había funcionado contra Senegal ante una débil Irak, número 60 del ránking FIFA.

Fue un arranque arrollador el de ‘Les Bleus’ en Filadelfia, que se hicieron con el control del partido desde el pitido inicial del árbitro, encerrando a Irak en su propio campo durante minutos.

Ese dominio no tardó en traducirse en el primer gol. En el minuto 14, Mbappé, asistido por Michael Olise, conectó un zurdazo con efecto desde fuera del área, fuera del alcance del guardameta Ahmed Basil.

Fue el gol número 15 de Mbappé en los Mundiales, con el que igualó las dianas del brasileño Ronaldo Nazario de Lima, a solo uno del alemán Miroslav Klose y a tres del argentino Lionel Messi.

Estreno redondo para un Mbappé que ante Irak alcanzaba los 100 partidos con la selección francesa, convirtiéndose en el décimo jugador en la historia de su país en llegar a esa cifra.

Con el 1-0 se llegó a una pausa de hidratación en la que Graham Arnold tuvo que sacrificar por lesión a su estrella y capitán, el delantero Aymen Hussein, que había sido el goleador iraquí ante Noruega.

Entonces, sobre la media hora de juego, La intensa lluvia que se desató sobre Filadelfia se convirtió en aliada inesperada para los iraquíes, que lograron contener el ritmo frenético que había impuesto Francia hasta ese momento.

Al señalar el árbitro canadiense Drew Fischer el final del primer tiempo, la megafonía del estadio anunció la suspensión del partido debido a la cercanía de una tormenta eléctrica, instando a los espectadores a abandonar sus asientos y buscar refugio.

Fue el primer partido de este Mundial afectado por el clima, con una suspensión que se prolongó durante más de dos horas.

Goleada gala

Tras ese largo descanso, un error de concentración jugó una mala pasada a Irak. El central Zaid Tahseen entregó un mal pase a su portero, que no logró controlar el balón. Ousmane Dembélé, muy atento, lo robó y se lo cedió en bandeja a Mbappé para que firmara el segundo de su cuenta. Los mismos que Klose.

Minutos después, Michael Olise mandó al larguero una vaselina que ya había superado a Basil.

En el 66, Olise, en la posición de media punta en la que Deschamps le ha ubicado, le devolvió a Dembélé el regalo que le había hecho a Mbappé para que ‘El Mosquito’, muy cuestionado en Francia, sumara su primer gol en una Copa del Mundo.

Con el 3-0, Deschamps cambió a toda su delantera menos a Mbappé, que aguantó hasta el minuto 90 con ganas de alcanzar a Messi. No pudo ser.

Mbappé, sin embargo, se va de Filadelfia con su segundo doblete en dos partidos, 60 goles con Francia en 100 partidos y como el segundo máximo goleador de todos los Mundiales.

Francia y Noruega se jugará la primera posición del Grupo I este próximo viernes en Boston, en un duelo de alto voltaje entre Mbappé y Erling Haaland.

- Ficha técnica:

3. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, m.83), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise (Rayan Cherki, m.68), Ousmane Dembélé (Désiré Doué, m.68), Bradley Barcola (Maghnes Akliouche, m.83) y Kylian Mbappé (Marcus Thuram, m.90)

Seleccionador: Didier Deschamps.

0. Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen (Rebin Sulaka, m.60), Hussein Ali; Amir Al-Ammari (Aimar Sher, m.68), Zaid Ismael (Youssef Amyn, m.60), Ahmed Qasem, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh (Marko Farji, m.68) y Aymen Hussein (Ali Al-Hamadi, m.26).

Seleccionador: Graham Arnold.

Goles: 1-0, m.14: Kylian Mbappé; 2-0, m.54: Kylian Mbappé; 3-0, m.66: Ousmane Dembélé.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá). Amonestó al iraquí Amir Al-Ammari.

Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026 disputado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia ante unos 68.324 espectadores (lleno). EFE

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Francia
Redacción D10
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