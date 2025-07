Fin de la novela: Monteagudo no sigue en Nacional

Con un giro inesperado en la trama, el defensor Juan Cruz Monteagudo no seguirá en Nacional de Barrio Obrero. El propio jugador conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó su versión de los hechos.

“El lunes me había llegado el contrato, llegamos a un acuerdo, estaba ok, preparado para firmar. Ayer no me llamaron y a la noche le avisaron a mi representante que dieron marcha atrás a la renovación”, expresó Monteagudo en la 1080 AM.

“No me dieron motivos, hoy fui a despedirme, quería renovar y siempre quise seguir. Me afectó, rechacé ofertas por quedarme en Nacional”, agregó.

El jugador lamentó el trato, referente a los tiempos, ya que se dilató las negociaciones. Además de que ya había acuerdo y luego decidieron dar marcha atrás.