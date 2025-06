Sarabia pendiente del mercado de pases

El técnico de Nacional, Pedro Sarabia, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a como avanza el mercado de pases en la Academia. De momento no tienen nada cerrado con respecto a los hermanos Caballero, pero una vez que se concreten sus transferencias, buscarán reemplazos.

“Ellos han tenido un buen momento, terminaron de la mejor manera. Tiago es un jugador hecho, Gustavo venía siendo la figura. Existe una posibilidad, pero nada concreto de la posible transferencia”, dijo el Cabo en la 1080 AM.

Sarabia expresó que aguarda que la venta sea buena para la institución, pero que mientras que no se concrete tampoco pueden adelantarse en traer sustitutos. “Mientras que no sean vendidos, no podemos tomar ninguna decisión”, tiró.

En la parte final de la charla contó que están conversando para traer tres refuerzos en los próximos días y las necesidades pasarían por un delantero, un extremo y un volante.