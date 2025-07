Monteagudo, en total incertidumbre

“La incertidumbre es mucha, creo que esto se había podido solucionar con anticipación pero se esperó hasta el extremo”, dijo Juan Cruz Montegudo al principio de la conversación.

“Yo valoro mucho a Nacional, por eso la prioridad la tiene el club”, agregó en El Extra de Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM. Cabe recordar que el zaguero argentino tenía contrato con Nacional hasta el 30 de junio. Y su continuidad ya era un hecho, sin embargo no se ha concretado dicho vínculo.

Consultado sobre los entrenamientos con el Trico, el futbolista indicó que desde el 1 de julio no asiste al club. “Yo entrené hasta el 30, ya que no tengo contrato que me avale. Esperando a que se resuelva o me tengo que ir a otra parte”, sostuvo. Añadió, además, que “yo siempre lo dije que en Nacional me siento muy cómodo. Ya mi hijo nació en Paraguay y me siento bien en el país. Para mí Nacional es una familia”.

El zaguero también afirmó que la prioridad de contrato lo tiene la Academia, pero no cerró la opción de fichar con otro club del plano local. “Yo no le cierro la puerta a ningún club, pero repito que Nacional es mi prioridad”, finalizó.