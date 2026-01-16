17 ene. 2026
Tenis

Federer desempolva la raqueta a los 44 años y le gana al actual 13 del mundo en Australia

VIDEO. Roger Federer regresó al Australian Open 2026 como invitado especial y se enfrentó en una exhibición a Casper Ruud, demostrando que su clase sigue intacta pese a haberse retirado hace tres años.

Enero 16, 2026 11:58 a. m.
feede.jfif

Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia.

Foto: Gentileza.

El suizo Roger Federer, veinte veces campeón de Grand Slam, seis de ellas en Australia, regresó a Melbourne para formar parte de los actos previos del evento de la presente edición.

El tenista suizo disputó un ‘tie break’ ante el noruego Casper Ruud -decimotercera raqueta de la ATP y 17 años menos que él-, en un desempate en el que Federer se impuso por 7-2 en el Rod Laver Arena.

Las jugadas de Roger, uno de los mejores tenistas de la historia generaron una fuerte ovación, nostalgia y emoción entre los fanáticos presentes.

Tras el entrenamiento, Ruud compartió una foto con Federer en su cuenta de Instagram y elogió especialmente a su compañero. “El mejor compañero de entrenamiento en mucho tiempo”, escribió el noruego, reconociendo que la clase del suizo sigue intacta, a pesar de su edad y su retiro.

Federer es uno de los invitados especiales a la ceremonia inaugural del Australian Open este sábado. El suizo, que es la gran estrella y el que genera más expectación en la grada, también jugará un dobles al lado de Andre Agassi. En el otro lado de la red estarán los australianos Lleyton Hewitt y Patrick Rafter.

El torneo dará inicio este próximo domingo 18 de enero.

TENNIS-AUS-OPEN

El noruego Casper Ruud charlando con Federer.

FOTO: WILLIAM WEST/AFP

Roger Federer Casper Ruud Australia
