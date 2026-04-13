15 abr. 2026
Fútbol Internacional

Picante dedicatoria de Moreno Martins a Villegas

VIDEO. Marcelo Moreno Martins marcó dos goles en Bolivia y tras el lance no dudó en dedicárselo al DT de la Selección Óscar Villegas.

Abril 13, 2026 10:03 a. m. • 
Por Redacción D10
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Marcelo Moreno Martins sigue haciendo goles.

Foto: @cdopetrolero

Marcelo Moreno Martins, histórico del fútbol boliviano, había dejado el retiro con la ilusión de ser parte de su Selección Nacional en el repechaje mundialista camino a Estados Unidos, México y Canadá. Este domingo el ariete de 38 años marcó un doblete en la victoria del Oriente Petrolero sobre el Gualberto Villarroel San José y durante la nota post partido tiró su veneno contra el seleccionador boliviano Óscar Villegas que no lo tuvo en consideración para los juegos ante Surinam e Irak.

“Primero para la hinchada, la hinchada de Oriente que se merecía una victoria, la entrega de todos mis compañeros fue impresionante y obviamente los dos goles fueron para Villegas. Para vos, papá”, comienza diciendo Moreno Martins, sonriendo, mostrando el dedo pulgar y mirando directamente a la cámara.

“Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje. Me sacrifiqué, hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí y simplemente digo que se equivocó. La culpa toda es de él porque teníamos que estar en el Mundial”, agregó.

Martins cerró la nota diciendo que le faltaron el respeto como jugador y espera que el DT pronto sea despedido de la Selección Boliviana.

Fútbol Internacional Marcelo Moreno Martins Bolivia
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