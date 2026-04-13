¿Cuántos años hace que Neymar no juega Copa Sudamericana?

Sin lugar a dudas, la mayor atracción del partido que animarán mañana, a las 21:30, Santos y el equipo paraguayo Recoleta, es lo que constituirá el regreso de Neymar a un torneo internacional de clubes disputado en Sudamérica.

Para ser más exactos, cuando Neymar pise el césped del estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro, se cortará una racha de dieciséis años sin que el astro que supo jugar en Barcelona y Paris Saint Germain haya disputado un torneo Conmebol. Más específicamente cuando jugando por primera fase resultó eliminado por el Avaí también brasileño, al que venció en la ida y en la vuelta, el último juego de Neymar en la competencia, resultó derrotado y eliminado por diferencia de goles.

Si vamos a la Copa Libertadores encontramos que es menos el tiempo de ausencia de Neymar, pero tampoco bajo de la década: Son catorce los años del último juego que disputó en la más importante a nivel de clubes en Sudamérica. Fue en julio de 2012, cuando cayó eliminado Santos por semifinales a manos de Corinthians, a la postre campeón.