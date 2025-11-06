06 nov. 2025
Fútbol Internacional

Estrasburgo de Enciso juega por la Conference

Noviembre 06, 2025 07:48 a. m. • 
Por Redacción D10
julio enciso.jpg

Julio Enciso, delantero paraguayo de Estrasburgo.

Foto: Gentileza

La Fase de Liga de la UEFA Conference League tendrá esta tarde presencia paraguaya. El Racing de Estrasburgo de Julio Enciso hace su tercera presentación desde las 17:00, contra el Häcken sueco. Será un duelo donde el margen de error comienza a estrecharse. El BK Häcken recibirá en el Gamla Ullevi al equipo francés por la jornada 3 de la competencia.

Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos para encauzar su camino continental. Estrasburgo es 9° con 3 puntos, mientras Häcken es 24° sin puntos. El conjunto sueco intentará hacer valer su localía, así como el equipo de Estrasburgo buscará imponer la superioridad competitiva que le da la Ligue 1.

Fútbol Internacional Julio Enciso
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GD9uzDbWoAAXY-y.jpg
Fútbol Internacional
El Génova apunta a De Rossi
El Génova, sin entrenador desde el despido del francés Patrick Vieira, apunta a cerrar en las próximas horas la incorporación del italiano Daniele De Rossi como nuevo técnico del primero equipo.
Noviembre 05, 2025 08:05 a. m.
 · 
Redacción D10
JUVENTUS.jfif
Fútbol Internacional
Juventus y Sporting CP sellan un empate en Italia
La Vecchia Signora no pudo ante el Sporting de Lisboa, en la Jornada 4 de Champions League. El equipo italiano no conoce de victorias en la clasificación.
Noviembre 04, 2025 07:39 p. m.
 · 
Redacción D10
BAYERN MÚNICH
Fútbol Internacional
El Bayern baja a la tierra al PSG
El idilio del París Saint-Germain con la Liga de Campeones acabó con la visita del Bayern de Múnich, su bestia negra, que bajó a tierra al equipo de Luis Enrique y elevó hasta 16 su racha de triunfos consecutivos.
Noviembre 04, 2025 07:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Álvarez.jfif
Fútbol Internacional
Atlético Madrid sufre para superar 3-1 al Royale Unión de Bélgica
Con goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente el equipo del Cholo Simeone se impuso por 3-1 al equipo belga, en condición de local. El encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, en su fase de clasificación.
Noviembre 04, 2025 07:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Slavia Prague Arsenal
Fútbol Internacional
Merino completa el cuarto triunfo del Arsenal
El Arsenal sigue imbatido en esta Liga de Campeones, con cuatro porterías a cero y cuatro victorias, tras golear este martes al Slavia Praga (0-3) con un tanto de Bukayo Saka y un doblete de Mikel Merino.
Noviembre 04, 2025 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Napoli Eintracht Frankfurt
Fútbol Internacional
Napoli domina sin éxito al Eintracht
El Napoli de Antonio Conte firmó este martes, pese a su dominio, un empate sin goles ante el (0-0) en el Estadio Diego Armando Maradona que complica sobremanera las aspiraciones europeas de italianos y alemanes, atascados con 4 puntos en 4 jornadas de Liga de Campeones.
Noviembre 04, 2025 05:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más