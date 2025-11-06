Estrasburgo de Enciso juega por la Conference

La Fase de Liga de la UEFA Conference League tendrá esta tarde presencia paraguaya. El Racing de Estrasburgo de Julio Enciso hace su tercera presentación desde las 17:00, contra el Häcken sueco. Será un duelo donde el margen de error comienza a estrecharse. El BK Häcken recibirá en el Gamla Ullevi al equipo francés por la jornada 3 de la competencia.

Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos para encauzar su camino continental. Estrasburgo es 9° con 3 puntos, mientras Häcken es 24° sin puntos. El conjunto sueco intentará hacer valer su localía, así como el equipo de Estrasburgo buscará imponer la superioridad competitiva que le da la Ligue 1.