06 dic. 2025
Copa Mundial

Están definidos los horarios de los partidos de Paraguay

Ya están plenamente confirmados los horarios de los tres partidos de la Albirroja en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Diciembre 06, 2025 03:05 p. m.
Selección Paraguaya

La Albirroja buscará hacer una gran Copa del Mundo.

Foto: Fernando Calistro - Última Hora

Ahora sí, todo está definido para la novena participación de Paraguay en una Copa del Mundo. El viernes se conocieron los rivales y este sábado se conocieron los horarios de los choques de la Albirroja.

La hinchada paraguaya tendrá que trasnochar y madrugar para ver los encuentros de la selección en el Mundial de 2026.

El equipo nacional hará su debut ante el anfitrión Estados Unidos a la 22:00 del viernes 12 de junio.

El segundo compromiso albirrojo será a la 01:00 de la madrugada del sábado 20 ante el rival europeo, mientras que el último compromiso de la zona grupal arrancará a las 23:00 del jueves 25 ante la selección de Australia. Todos los horarios de Paraguay.

Albirroja Paraguay Mundial 2026
albirroja_62780928.jpg
Copa Mundial
Paraguay conocerá a sus rivales
En Washington, desde las 14:00, la Albirroja conocerá a sus adversarios en la Copa del Mundo 2026.
Diciembre 05, 2025 08:54 a. m.
Redacción D10
mundial trofeo.jpg
Copa Mundial
Así es el Mundial más grande de la historia
El Mundial 2026 echa a andar. Número récord de países -48- y con más partidos que nunca -104-. El torneo más grande de la historia. Un presupuesto de unos unos 3.756 millones de dólares. Y una previsión de alrededor 13.000 millones de dólares en ingresos. La FIFA, bajo la dirección de Gianni Infantino, ha convertido esta Copa del Mundo en su gran apuesta para expandir el torneo y llevarlo a una escala sin precedentes.
Diciembre 05, 2025 08:50 a. m.
Redacción D10
Italia
Copa Mundial
Italia será local en Bérgamo
La selección de Italia será local en la semifinal de la repesca del Mundial en la ciudad de Bérgamo.
Diciembre 04, 2025 04:53 p. m.
Redacción D10
TROFEO DE LA COPA DEL MUNDO.jpg
Copa Mundial
Posibles “grupos de la muerte” del Mundial 2026, según la IA
Ante el inminente sorteo de la Copa del Mundo 2026, la IA predice el grupo de la muerte de la competencia que tendrá a Paraguay como protagonista.
Diciembre 04, 2025 03:33 p. m.
Redacción D10
Copa del Mundo
Copa Mundial
Sorteo del Mundial 2026: 48 selecciones, 4 bombos y Trump
La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.
Diciembre 04, 2025 01:11 p. m.
Redacción D10
trump.jpg
Copa Mundial
Puede haber redadas migratorias en Mundial
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol de la FIFA que el país acogerá en el 2026, según informó el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani.
Diciembre 04, 2025 09:11 a. m.
Redacción D10
