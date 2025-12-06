Están definidos los horarios de los partidos de Paraguay

Ahora sí, todo está definido para la novena participación de Paraguay en una Copa del Mundo. El viernes se conocieron los rivales y este sábado se conocieron los horarios de los choques de la Albirroja.

La hinchada paraguaya tendrá que trasnochar y madrugar para ver los encuentros de la selección en el Mundial de 2026.

El equipo nacional hará su debut ante el anfitrión Estados Unidos a la 22:00 del viernes 12 de junio.

El segundo compromiso albirrojo será a la 01:00 de la madrugada del sábado 20 ante el rival europeo, mientras que el último compromiso de la zona grupal arrancará a las 23:00 del jueves 25 ante la selección de Australia. Todos los horarios de Paraguay.