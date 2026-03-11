Bolivia encara el partido de la repesca como el “más importante”

La selección de fútbol de Bolivia efectuó este miércoles su segundo entrenamiento preparatorio para el partido de la repesca al Mundial 2026 ante la de Surinam, que algunos futbolistas calificaron como el “más importante” de sus carreras.

“La expectativa es muy alta, nos estamos jugando el partido más importante de la carrera, porque estamos jugando por el pase al Mundial”, dijo a los medios el centrocampista Moisés Villarroel.

El futbolista de 27 años, del Blooming de Santa Cruz, mencionó que los jugadores llamados por el entrenador Óscar Villegas deben estar al “ciento por ciento” y que “no puede haber ventaja de nada” ante el rival del próximo 26 de marzo.

También señaló que en esta etapa de preparación “no hay momento para relajarse” y que la cabeza de cada jugador debe estar puesta en “el objetivo de clasificar”.

Antes del partido ante Surinam, por el repechaje clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Monterrey (México), Bolivia jugará un amistoso ante Trinidad y Tobago en la ciudad boliviana de Santa Cruz, en un encuentro que significará la despedida de la Verde de su público.

Para ese partido, Villegas no podrá disponer de varias de sus figuras, quienes recién se integrarán a la delegación en México, por lo que el encuentro servirá para que el entrenador despeje algunas dudas sobre quiénes podrían ser titulares ante el equipo surinamés.

“Nosotros nos preparamos de la mejor manera para cualquier tipo de partidos, pero ahora estamos con la cabeza puesta en el domingo (ante Trinidad y Tobago)”, declaró el extremo Fernando Nava, de filas de Always Ready.

El próximo 26 de marzo la Verde jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo. EFE