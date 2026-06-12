Estados Unidos vs. Paraguay: Paso a paso

El gran debut. La Selección Paraguaya enfrenta a Estados Unidos, desde las 22:00, en el inicio del Grupo D del Mundial. Apuesta fuerte. La Albirroja busca pegar el salto de arranque, respaldado por un gran proyecto y liderazgo en la conducción.
La selección de México acabó con la maldición que arrastraba en los partidos inaugurales de un mundial y, por primera vez en su historia ganó una apertura al imponerse a Sudáfrica por 2-0 gracias al desequilibrio implantado por los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
El Mundial 2026 se ha convertido en una edición inédita al ser la que mayor número de selecciones nacionales ha concentrado en su historia, así como por el hecho de que ningún mandatario ha estado en las gradas del Estadio Ciudad de México este jueves en la jornada inaugural, ni siquiera la presidenta del país anfitrión, Claudia Sheinbaum.