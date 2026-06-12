12 jun. 2026
Copa del Mundo

Estados Unidos vs. Paraguay: Paso a paso

Paraguay se estrena en la Copa del Mundo 2026 ante Estados Unidos en el SoFi Stadium, por el Grupo D.

Junio 12, 2026 05:43 p. m. • 
Por Redacción D10
Estados Unidos vs. Paraguay

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Paraguay Estados Unidos
Redacción D10
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