11 jun. 2026
Copa del Mundo

Estados Unidos cuenta con todas sus figuras

La selección de Estados Unidos ultimó los detalles para su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará mañana, desde las 22:00, a Paraguay en Los Ángeles por la primera fecha del Grupo D.

Junio 11, 2026 07:13 a. m. • 
Por Redacción D10
United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026

Se movilizan. Christian Pulisic junto a Cristian Roldan y Tyler Adams durante la práctica.

Foto: AFP

El combinado dirigido por Mauricio Pochettino afronta el compromiso con la responsabilidad de ser uno de los países anfitriones del certamen y con la expectativa de realizar una destacada campaña ante su público. Los norteamericanos aparecen como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda y buscarán comenzar el torneo con una victoria.

Entre las principales figuras del plantel sobresalen Christian Pulisic, considerado el líder futbolístico del equipo, además de Weston McKennie, Gio Reyna y el delantero Folarin Balogun, quienes conforman la base ofensiva de una generación que apunta a llevar a Estados Unidos más allá de los octavos de final alcanzados en Catar 2022.

Una de las novedades más importantes es que el seleccionado estadounidense llega con su plantel prácticamente completo y sin bajas de consideración para el debut. Pochettino ha podido trabajar con todas sus principales figuras durante la preparación previa al Mundial, algo que le permite contar con múltiples variantes en todas las líneas.

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Redacción D10
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