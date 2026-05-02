02 may. 2026
Torneo Apertura

Está lista la 20ª jornada del Apertura

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este día la programación de la 20ª fecha del Torneo Apertura.

Mayo 02, 2026 04:17 p. m. • 
Por Redacción D10
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Sportivo San Lorenzo recibirá a Olimpia en Sajonia.

Foto: Daniel Duarte - UH

Este sábado, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la agenda del 20º capítulo del Torneo Apertura, con la salvedad de que si se requiriese simultaneidad, los horarios de los partidos programados para el domingo 10 de mayo serán modificados.

Fecha 20

Sábado, 9 de mayo

-2 de Mayo vs. Rubio Ñu

Estadio: Río Parapití

Hora: 17:45

-Nacional vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Arsenio Erico

Hora: 20:00

Domingo, 10 de mayo

-Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia

Estadio: ueno Defensores del Chaco

Hora: 17:45

-Cerro Porteño vs. Guaraní

Estadio: ueno La Nueva Olla

Hora: 20:00

Lunes, 11 de mayo

-Sportivo Ameliano vs. Recoleta

Estadio: Ameliano Villeta

Hora: 17:45

-Sportivo Luqueño vs. Libertad

Estadio: ueno Luis Salinas

Hora: 20:00

Torneo Apertura
Redacción D10
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