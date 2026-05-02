Está lista la 20ª jornada del Apertura

Este sábado, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la agenda del 20º capítulo del Torneo Apertura, con la salvedad de que si se requiriese simultaneidad, los horarios de los partidos programados para el domingo 10 de mayo serán modificados.
Fecha 20
Sábado, 9 de mayo
-2 de Mayo vs. Rubio Ñu
Estadio: Río Parapití
Hora: 17:45
-Nacional vs. Sportivo Trinidense
Estadio: Arsenio Erico
Hora: 20:00
Domingo, 10 de mayo
-Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia
Estadio: ueno Defensores del Chaco
Hora: 17:45
-Cerro Porteño vs. Guaraní
Estadio: ueno La Nueva Olla
Hora: 20:00
Lunes, 11 de mayo
-Sportivo Ameliano vs. Recoleta
Estadio: Ameliano Villeta
Hora: 17:45
-Sportivo Luqueño vs. Libertad
Estadio: ueno Luis Salinas
Hora: 20:00