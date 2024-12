En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el gerente deportivo, Gabriel Wainer, explicó: “Dependiendo a su arribo estaría dando una conferencia de prensa y su cuerpo técnico está compuesto por siete personas; hasta el momento se habló de generalidades del plantel, de posiciones pero aún sin dar nombres”.

Wainer, además, expuso acerca del DT: “Me sedujo el perfil de los equipos que dirigió Martínez, los pasos previos que dio hasta llegar a Boca y cómo pudo sacar jugadores juveniles que fueron bien vendidos. Luego está su estilo de asumir riesgos, algo que Cerro Porteño necesita como club grande, además es un técnico con mucha pasión”. Acerca de su vínculo con Martínez, remarcó: “No lo conocía personalmente, pero me gustó su perfil luego de hacer un análisis a profundidad; cuando dio el okey de la propuesta nos conocimos en dos reuniones, luego de la segunda ya se logró la negociación con la dirigencia”.

CONOCE EL MEDIO. Wainer argumentó con relación a su conocimiento del fútbol paraguayo y de Cerro Porteño: “Me tocó vivir cinco años en Paraguay, con el Tata Martino y con Berizzo, y uno nunca se va de lugares en donde vivió, se visita vía web las informaciones por qué así lo requiere mi trabajo, así que nunca me desentendí de lo que vivió Cerro en los últimos tiempos”.

Con relación a su llegada al club, remarcó: “La primera charla fue de conocimiento en Asunción. Antes de la final de la Sudamericana, estaba aquí para ver el partido, y fue extensa y presencial, muy agradable, luego entendimos a una segunda charla virtual y en una tercera lo hicimos con una presentación de proyecto para el club; y luego ya pasamos a lo contractual, todo en un lapso de nueve días”. Agregó que “iniciamos bien, porque el primer técnico que propuse me aceptaron, luego de hacer un análisis en la directiva, y me pone contento tener esa confianza de arrancar con el pie derecho”. Wainer también informó que “Julio (Dos Santos) continúa, da un enorme apoyo en su tarea, me va a servir mucho”.

Quiere ser prolijo

“Quiero dar un poco de prolijidad, lo mío va por no correr ni apurarnos, por qué allí se producen los errores”, puntualizó Wainer con respecto a su proyecto en Cerro.

El profesional además expuso: “No me voy a mover de mi objetivo de conseguir un club autosustentable que siga generando recursos con su cantera, ser proactivos y no pasivos para no estar dependiendo de trabajos de intermediarios que ofrecen jugadores, queremos ser nosotros los que busquemos y por ahí pasa mi idea y lo aceptaron. Está claro que tenemos que lograr los títulos”.