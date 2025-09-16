16 sept. 2025
Copa Libertadores

En marcha los cuartos

Entre hoy y jueves se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final de los torneos de clubes más importantes del continente, la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.

Goleador. El delantero argentino Adrián Martínez, principal arma en ofensiva de Racing Club de Avellaneda, que juega hoy.

En el principal torneo hoy el único partido será el que sostendrán Vélez Sarsfield que dirige Guillermo Barros Schelotto vs. Racing Club que comanda Gustavo Costas. Será desde las 19:00 en el estadio José Amalfitani, mientras que mañana se dará el duelo entre el River Plate de Matías Galarza y el Palmeiras de Gustavo Gómez, a las 21:30 en el Monumental de Núñez.

En cuanto a Sudamericana, hoy habrá un duelo: Lanús, que tiene en sus filas a José Canale, recibirá en su estadio al Fluminense de Rubén Lezcano a las 21:30.

