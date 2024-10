En la mira de grandes de Brasil

César Argüello, representante del futbolista, conversó ayer con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió al futuro del jugador, asegurando que le queda todavía un buen tiempo de contrato con su actual equipo y que por ahora no recibió ninguna oferta oficial, salvo sondeos y trascendidos de importantes equipos de Brasil.

Fluminense y Palmeiras son los equipos que estarían tras los pasos del atacante paraguayo, según la prensa brasileña.

“A nosotros no nos habló nadie oficialmente, pero un periodista importante de Brasil me preguntó si recibimos alguna oferta de Palmeiras, me dijo que Palmeiras lo quiere para el próximo año”, contó Argüello, agregando: “Con nosotros nadie habló, pero desconocemos si hablaron con alguien de Cuiabá. Lo de Fluminense sí se acercaron intermediarios, y también salió algo en la prensa, pero hasta ahí”.

Pitta, quien fue la gran novedad entre los convocados de Gustavo Alfaro cuando asumió en la Selección Paraguaya, tiene contrato con el Cuiabá hasta diciembre del 2026.

El Cuiabá se ubica por ahora en zona de descenso en Brasil, con 27 puntos en la tabla de posiciones.