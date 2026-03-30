30 mar. 2026
Copa del Mundo

El uruguayo Joaquín Piquerez se pierde el Mundial

El internacional uruguayo Joaquín Piquerez sufrió una rotura de ligamento en el tobillo y tendrá que someterse a una intervención quirúrgica a poco más de dos meses del inicio del Mundial.

Marzo 30, 2026 12:16 p. m.
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Pirquerez es baja sensible en Uruguay.

Piquerez pasó por exámenes el domingo que confirmaron la lesión en el tobillo derecho que se hizo durante el amistoso entre Uruguay e Inglaterra, disputado el viernes pasado como parte de la preparación para la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista montevideano sufrió el percance tras un choque con Noni Madueke a los 14 minutos del inicio del encuentro celebrado en el estadio de Wembley, en Londres, que concluyó con empate 1-1.

El jugador de 27 años, internacional con la selección uruguaya desde 2021, quedó tirado en el césped con claras muestras de dolor y tuvo que ser retirado en camilla.

Palmeiras, club para el que juega desde 2021, dijo en un comunicado que el defensa será sometido a un procedimiento quirúrgico en los próximos días y, a continuación, iniciará un proceso de recuperación con el acompañamiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La propia AUF había adelantado en un mensaje publicado en sus redes sociales este sábado, un día después del partido ante Inglaterra, que el jugador quedaba desconvocado de la lista del técnico argentino Marcelo Bielsa para el siguiente compromiso que la Celeste tenía en esta fecha FIFA.

Uruguay se enfrenta a Argelia este martes en la ciudad italiana de Turín en otro partido amistoso en preparación para el Mundial, que arranca a mediados de junio y en el que la Celeste, campeona en 1930 y 1950 -además de ganadora de los títulos olímpicos de 1924 y 1928, considerados Mundiales oficiosos, pues no existía la Copa del Mundo FIFA-, integrará el grupo H junto a España, vencedora en 2010, Arabia Saudí y Cabo Verde. EFE

Palmeiras Uruguay Mundial 2026
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