31 mar. 2026
Copa del Mundo

Gattuso: “Si hoy alguien me pincha con algo, no sale nada, no sale sangre”

El seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, afirmó tras el partido en el que Italia quedó eliminada por tercera vez consecutiva del Mundial que es “un mazazo difícil de digerir”, pero que “así es el fútbol”, además de mostrar incredulidad: “Si hoy alguien me pincha con algo, no sale nada, no sale sangre, no sale nada”.

Marzo 31, 2026 07:56 p. m.
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Gattuso lamentó la eliminación de Italia.

“Es un mazazo, es difícil de digerir esto; es difícil porque de verdad me sorprendieron incluso a mí hoy, por el corazón que le pusieron, por el apego. Estuvimos allí en la trinchera, supimos aguantar, pero aquí estamos hablando por enésima vez de que no vamos al mundial”, lamentó nada más terminar el partido en RAI, al agregar que lo sentía y que hablar de su futuro ahora mismo “no es importante”.

‘Rino’ Gattuso, quien como futbolista ganó con Italia el Mundial 2006 y que tomó las riendas de la ‘Azzurra’ con el objetivo de clasificarla al Mundial, salió en defensa de los jugadores y dijo que hoy “no se merecen un golpe así”.

“Por el desempeño, por el empeño, por el amor que le pusieron. Nos costó, nos quedamos con diez, tuvimos tres ocasiones de gol. Ellos hacían centros, hacían cosquillas… da pena, pero así es el fútbol, es fútbol”, lamentó.

Y sostuvo que el resultado “duele": “Lo necesitábamos para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia, para nuestro movimiento”, añadió.

Por su parte, el carrilero del Nápoles Leonardo Spinazzola, visiblemente afectado, aseveró que no se cree que hayan quedado fuera “de esta manera”.

“Pienso que, tras un partido de noventa minutos con diez hombres, ver a los chicos jóvenes que están llorando... Espero que tengan muchas oportunidades en el futuro para ellos”, manifestó.

También lamentó que para él “era la última oportunidad” de asistir a un Mundial y que le duele “por toda Italia": “Me duele por todos”.

Italia volvió a quedar eliminada de un Mundial al perder en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina (1-1, 4-1).

La ‘Azzurra’, que no acude a la cita mundialista desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006, cayó así por tercera edición consecutiva en su intento de clasificación. EFE

Gennaro Gattuso Italia Mundial 2026
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