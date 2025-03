El superclásico femenino será el sábado 15 en el Carfem

La ronda arranca el viernes 14 de marzo con los choques entre Atlético Tembetary vs. Libertad (a las 18:00) y Sportivo Ameliano vs. Nacional-Humaitá (20:15), ambos en el estadio Carfem de Ypané.

Para el sábado 15, se destaca nítidamente el clásico Olimpia y Cerro Porteño, en el Carfem, desde las 19:00, el único duelo del día.

Para el domingo 16, los choques en el Cardif son: Guaraní vs. Dpvo. Recoleta (18:00) y Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo (20:15). El lunes 17 se completa la ronda con el juego entre Trinidense vs. General Caballero en el Carfem (19:00).

Olimpia lidera la clasificación del torneo con 15 unidades, producto de 5 triunfos, seguido por Cerro Porteño con 13 y cierra el podio Libertad con 10.