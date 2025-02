El sueño copero de Matías Pérez

Matías Pérez, defensor del Ciclón, apuntó que cumple un sueño al llegar al Azulgrana: “Me encontré un club muy ordenado, me hacen sentir cómodo, estoy cerca de mi familia; me llamó Cerro Porteño y me ilusioné, jugar Copa Libertadores era algo que siempre quise”, dijo.

Acerca de cómo se acopló al equipo, el defensor remarcó: “Llegué después de la pretemporada, pero me estoy sintiendo muy cómodo con mis compañeros, en cancha y el cuerpo técnico. Esto es partido a partido y me estoy sintiendo muy bien en la cancha afirmándome y aprovechando las chances que se presentan”.