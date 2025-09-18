El Sporting se impone al Kairat con un doblete de Trincão

El Kairat realizó el viaje más largo de la historia de la Liga de Campeones -unos 7.000 kilómetros entre Almaty y Lisboa- para ponérselo difícil en la primera parte al Sporting, que vio cómo un penal y muchos de sus intentos eran detenidos por el portero de 18 años Kalmurza.

El dominio del campeón portugués solo se tradujo en gol cerca del descanso, cuando un disparo lejano de Trincão rompió la muralla defensiva kazaja e inauguró el marcador.

El Kairat decidió arriesgar más en la segunda mitad y fue castigado por los ‘leones’, con tres goles en cuatro minutos: Trincão consiguió el doblete tras una jugada individual del español Iván Fresneda (m.65), mientras que Allison Santos (m.66) y Quenda (m.68) anotaron el tercero y el cuarto respectivamente.

El brasileño Edmilson logró en el minuto 86 el gol del honor para el campeón de Kazajistán, que en la próxima ronda recibirá al Real Madrid, mientras que el Sporting viajará a Italia para enfrentarse al Nápoles.

- Ficha Técnica:

4 - Sporting de Portugal: Virgínia; Fresneda, Quaresma, Inácio, Maxi Araújo (Reis, min.65); Hjulmand (Debast, min.70), Kochorashvili (Morita, min.61), Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves (Santos, min.61); Luis Suárez (Ioannidis, min.61).

1 - Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov (Stanojev, min.70), Martynovich, Sorokin, Luís Mata (Kurgin, min.81); Kassabulat (Kassabulat, min.75), Arad (Edmilson. min.70); Mrynskiy (Ricardinho, min.81), Gromyko, Jorginho; Satpayev.

Goles: 1-0: Trincão, m.44; 2-0: Trincão, min.65; 3-0: Santos, min.66; 4-0: Quenda, min.68; 4-1: Edmilson, min.86.

Árbitro: Damian Sylwestrzak (POL). Mostró la tarjeta amarilla a Kochorashvili, Suárez, Quenda, Debast y a Inácio, del Sporting y a Jorginho y a Satpayev, del Kairat.

Incidencias: Partido de la fase de liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio de Alvalade de Lisboa.