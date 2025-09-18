18 sept. 2025
Champions League

El Sporting se impone al Kairat con un doblete de Trincão

Un doblete del exbarcelonista Francisco Trincão marcó la diferencia este jueves para el Sporting de Portugal, que se impuso por 4-1 en Liga de Campeones al Kairat Almaty de Kazajistán, que será el próximo rival del Real Madrid.

Septiembre 18, 2025 06:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Trincão

Francisco Trincão se mandó una jornada para el recuerdo.

Foto: AFP

El Kairat realizó el viaje más largo de la historia de la Liga de Campeones -unos 7.000 kilómetros entre Almaty y Lisboa- para ponérselo difícil en la primera parte al Sporting, que vio cómo un penal y muchos de sus intentos eran detenidos por el portero de 18 años Kalmurza.

El dominio del campeón portugués solo se tradujo en gol cerca del descanso, cuando un disparo lejano de Trincão rompió la muralla defensiva kazaja e inauguró el marcador.

El Kairat decidió arriesgar más en la segunda mitad y fue castigado por los ‘leones’, con tres goles en cuatro minutos: Trincão consiguió el doblete tras una jugada individual del español Iván Fresneda (m.65), mientras que Allison Santos (m.66) y Quenda (m.68) anotaron el tercero y el cuarto respectivamente.

El brasileño Edmilson logró en el minuto 86 el gol del honor para el campeón de Kazajistán, que en la próxima ronda recibirá al Real Madrid, mientras que el Sporting viajará a Italia para enfrentarse al Nápoles.

- Ficha Técnica:

4 - Sporting de Portugal: Virgínia; Fresneda, Quaresma, Inácio, Maxi Araújo (Reis, min.65); Hjulmand (Debast, min.70), Kochorashvili (Morita, min.61), Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves (Santos, min.61); Luis Suárez (Ioannidis, min.61).

1 - Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov (Stanojev, min.70), Martynovich, Sorokin, Luís Mata (Kurgin, min.81); Kassabulat (Kassabulat, min.75), Arad (Edmilson. min.70); Mrynskiy (Ricardinho, min.81), Gromyko, Jorginho; Satpayev.

Goles: 1-0: Trincão, m.44; 2-0: Trincão, min.65; 3-0: Santos, min.66; 4-0: Quenda, min.68; 4-1: Edmilson, min.86.

Árbitro: Damian Sylwestrzak (POL). Mostró la tarjeta amarilla a Kochorashvili, Suárez, Quenda, Debast y a Inácio, del Sporting y a Jorginho y a Satpayev, del Kairat.

Incidencias: Partido de la fase de liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio de Alvalade de Lisboa.

Sporting de Lisboa Champions League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICO MADRID
Champions League
Liverpool vence en el último minuto al Atlético de Madrid
Cuando la proeza del Atlético de Madrid y Marcos Llorente causaba frustración en Anfield, Virgil Van Dijk se elevó por encima de Robin Le Normand, conectó el cabezazo ganador en el minuto 92 y arruinó la reacción del equipo rojiblanco.
Septiembre 17, 2025 06:36 p. m.
FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTA
Champions League
El PSG prolonga la fiesta ante el Atalanta
El PSG de Luis Enrique abrillantó su corona europea con una nítida victoria este miércoles en el Parque de los Príncipes ante el Atalanta de Bérgamo (4-0).
Septiembre 17, 2025 06:09 p. m.
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-CHELSEA
Champions League
Kane devuelve al Chelsea a la tierra
Harry Kane, viejo conocido del Chelsea, devolvió a los ‘Blues’ a la tierra, demostrándoles que la Champions League es más complicada que el Mundial de Clubes de la FIFA y les derrotó con un doblete en la jornada inaugural de la competición.
Septiembre 17, 2025 06:05 p. m.
Olympiacos Pafos
Champions League
La resiliencia del Pafos desespera al Olympiacos
El Pafos chipriota se estrenó en la Liga de Campeones con un empate en su visita al Olympiacos griego (0-0), que no fue capaz de superar el ejercicio de resiliencia del conjunto chipriota, capaz de aguantar el marcador con un hombre menos durante sesenta minutos por la expulsión de Bruno.
Septiembre 17, 2025 04:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Slavia Praga
Champions League
Épica del Bodo/Glimt y frustración del Slavia Praga
Un golazo de volea de Fet para el Bodo/Glimt, en un contragolpe ya a segundos del minuto 90, niveló un partido perdido para el conjunto noruego, que resurgió cuando menos se esperaba, justo después de recibir el 2-0, frente a la frustración del Slavia Praga, que sintió muy cerca su primera victoria en la Liga de Campeones desde hace 18 años, desde el 19 de septiembre de 2007.
Septiembre 17, 2025 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Football: UEFA Champions League - Final: Paris SG (FRA) v Inter Milan (ITA)
Champions League
La Champions League continúa este miércoles
Con seis encuentros, este miércoles proseguirá la primera semana de Champions League. Debuta el campeón París Saint-Germain, pero, claramente se destaca el duelo que sostendrán en Alemania el Bayern Múnich y Chelsea.
Septiembre 17, 2025 10:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más