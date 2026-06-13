12 jun. 2026
Copa del Mundo

El primer gol en contra del Mundial lo hizo Paraguay

VIDEO. La Copa del Mundo 2026 ya lleva dos días de disputa y este viernes, en su cuarto juego se registró el primer gol en contra del certamen: lo hizo un paraguayo.

Junio 12, 2026 10:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Estados Unidos Paraguay

Damián Bobadilla lamenta la acción desafortunada.

Foto: AFP

Estados Unidos y Paraguay están jugando en el choque inaugural de la Copa del Mundo en suelo norteamericano, en el SoFi Stadium. Este es el cuarto encuentro del certamen, pero se registró el primer gol en contra del Mundial. Antes, se habían gritado siete tantos, ninguno fue autogol.

Cuando se jugaban siete minutos del lance, Damián Bobadilla quiso interceptar un pase dentro del área guaraní, pero no hizo otra cosa que enviar el balón hacia la portería defendida por Orlando Gill.

Hasta ese momento, la Selección Paraguaya estaba realizando una buena tarea. Es más, era mejor que el cuadro local y logró llevar el juego hacia el arco del dueño de casa. No obstante, en una de sus primeras incursiones en ofensiva, Estados Unidos fue beneficiado por la desgracia albirroja.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Paraguay Estados Unidos
Redacción D10
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