El primer gol en contra del Mundial lo hizo Paraguay

Estados Unidos y Paraguay están jugando en el choque inaugural de la Copa del Mundo en suelo norteamericano, en el SoFi Stadium. Este es el cuarto encuentro del certamen, pero se registró el primer gol en contra del Mundial. Antes, se habían gritado siete tantos, ninguno fue autogol.

Cuando se jugaban siete minutos del lance, Damián Bobadilla quiso interceptar un pase dentro del área guaraní, pero no hizo otra cosa que enviar el balón hacia la portería defendida por Orlando Gill.

🚨🌎 😳| OWN GOAL BY BOBADILLA!



🇺🇸 USA 1-0 Paraguay 🇵🇾 under 7 minutes 😭😂 pic.twitter.com/SoJHDqbPko — mr_yoo🪺 (@Mr_Yoo8) June 13, 2026

Hasta ese momento, la Selección Paraguaya estaba realizando una buena tarea. Es más, era mejor que el cuadro local y logró llevar el juego hacia el arco del dueño de casa. No obstante, en una de sus primeras incursiones en ofensiva, Estados Unidos fue beneficiado por la desgracia albirroja.