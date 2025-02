“El penal no lo sancionan ni en la liga amateur”

Nacional ganaba 1-0 a Alianza Lima en el primer partido de Copa Libertadores en el Arsenio Erico, pero en la agonía el juez cobró un polémico penal que dio el punto al cuadro peruano.

Juan Cruz Monteagudo, defensor de la Academia, protagonista de la jugada, lamentó la decisión tomada por el VAR y el juez central, el colombiano Jhon Ospina.

“Es un penal que no lo sancionan ni en la liga amateur de una liga regional, son cosas que pasan, pero sinceramente no entiendo el criterio del árbitro”, señaló este jueves el citado futbolista en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.

“Yo estaba sosteniendo al rival, incluso agarrándolo, él se me carga sobre mi espalda, no es que tenía el brazo alto, ni siquiera abierto para ampliar el volumen del cuerpo, no era un movimiento antinatural”, agregó al respecto de la acción que provocó el penal.

De la ejecución se encargó Hernán Barcos, a los 97 minutos, y no falló para dictar la paridad en la Visera. “Es un trago amargo sobre el final, no pudimos llevar un triunfo para ir más tranquilo a Lima. En el vestuario había mucha bronca, no se podía creer”, remarcó.

El argentino dijo que “la impotencia” se apoderó del plantel. “Te arruinan el laburo de la semana, volver al triunfo, tener la llave a favor para pasar de ronda, se están jugando muchas cosas, económicas para el club, futbolísticas para nosotros. La bronca es mucha”, sentenció.

La revancha de la serie correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores será en ocho días, en Lima. El ganador de la serie de verá las caras con Boca Juniors de Argentina.