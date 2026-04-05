05 abr. 2026
Fútbol Internacional

Demasiada fiesta para el Inter Miami

El Inter Miami empató a 2 contra el Austin en el estreno de su nuevo estadio permanente, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, en un encuentro especialmente centrado en la fiesta previa al partido, y en el que el club liderado por Lionel Messi no despertó hasta la segunda mitad.

Abril 05, 2026 10:44 a. m.
Lionel Messi

Lionel Messi se encargó de poner el 1-1 transitorio.

Foto: AFP

El Inter Miami gozó de las mejores oportunidades en los segundos 45 minutos y estuvo a punto de llevarse el triunfo con un gol anulado a Luis Suárez en el 90, pero su posición adelantada descontó el tanto del marcador.

Antes, Messi igualó con un remate de cabeza el gol inicial del Austin, que inauguró la cuenta oficial en el Nu Stadium, pero un resbalón suyo dio pie al segundo tanto de los texanos recién iniciada la segunda mitad.

La noche giró, quizás demasiado, en torno a la inauguración del estadio, un acto para el que el Inter Miami no escatimó esfuerzos.

La fiesta contó con la interpretación del himno del cantante Marc Anthony, fuegos artificiales y unas palabras de los cofundadores del club, los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham que retrasaron media hora el inicio del encuentro.

Daba la sensación de que la inauguración era el evento central para el Inter Miami, y mientras el Austin calentaba sobre el terreno de juego, los tres propietarios del club de Miami ocupaban la mitad destinada al calentamiento de sus jugadores.

Por lo que no fue sorprendente que los texanos tardasen cinco minutos en convertirse en el primer equipo en hacer gol en el Nu Stadium, después de un saque de esquina que remató a la red el brasileño Guilherme Biro.

Messi respondió casi de inmediato, cuando comenzó y finalizó la jugada que supuso el empate, abriendo a banda hacia Ian Fray y cabeceando su centro segundos después.

El argentino, al que Beckham calificó antes del partido como “el mejor jugador en la historia de este deporte” fue una vez más la piedra angular del Inter Miami.

Aunque esta vez también estuvo detrás del segundo tanto del Austin, tras una pérdida de balón en la segunda mitad que inició un contraataque que remató plácidamente el recién ingresado Jayden Nelson.

Tardó en llegar, pero el segundo gol había rondado toda la primera mitad el área del Inter Miami, especialmente cuando un tiro de Uzuni se marchó cerca de la escuadra, y posteriormente Facundo Torres golpeó el palo con un tiro desde el punto de penal.

La seguridad defensiva no fue un fuerte de ninguno de los equipos durante la noche, y las ocasiones se sucedieron entre áreas, evidenciando la fragilidad de ambas zagas.

A media hora del final, un doble remate del Inter Miami desbaratado por el guardameta rival, seguido de un remate de tacón del Austin en el área pequeña que no encontró portería, instantes antes de una jugada individual de Messi, que recortó a tres rivales antes de estrellar su remate en el portero, fue muestra de ello.

Con el Inter Miami en modo asedio buscando el empate llegó el segundo tanto en el 81, a botas de Luis Suárez, quien había ingresado ocho minutos antes como suplente. Un córner botado por Mateo Silvetti fue prolongado al segundo palo por Germán Berterame y el uruguayo remató a bocajarro sin oposición.

Suárez estuvo a punto de vestirse de héroe cuando empujó a la red en el 90 el rechace de una falta lanzada por Messi que impactó en la cruceta, pero su posición adelantada dejó al Inter sin completar la fiesta en su nuevo hogar.

Este resultado deja cuarto al Inter Miami en el Este, con 11 puntos, mientras que el Austin es décimo en el Oeste con 6 unidades.

- Ficha técnica:

2. Inter Miami: Dayne St.Clair; Ian Fray (Gonzalo Luján, m.46), Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen Germán Berterame m.58); Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, David Ayala (Yannick Bright m.58), Telasco Segovia (Luis Suárez, m.73); Leo Messi y Mateo Silvetti (Daniel Pinter, m.87).

Entrenador: Javier Mascherano.

2. Austin FC: Brad Stuver; Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Brendan Hines-Ike, Guilherme Biro (Jon Bell, m.68); Facundo Torres (Jayden Nelson), Nicolas Dubersarky, Ilie Sanchez (Besard Sabovic, m.68), Joseph Rosales (Zan Kolmanic m.80), Myrto Uzuni y Christian Ramírez (Calvin Fodrey, m.76).

Entrenador: Nico Estévez.

Goles: 0-1, m.5: Guilherme Biro. 1-1, m.10: Lionel Messi. 1-2, m.53 Jayden Nelson. 2-2, m.81 Luis Suárez

Árbitro: Allen Chapman. Amonestó a Maximiliano Falcón y a Yannick Bright, del Inter Miami.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de la MLS jugado en el Nu Stadium de Miami.

Lionel Messi MLS Inter Miami
Más contenido de esta sección
Getafe
Fútbol Internacional
Luis Vázquez y Satriano sellan otro milagro de Bordalás
El Getafe, con los tantos del argentino Luis Vázquez y del uruguayo Martín Satriano, ganó 2-0 al Athletic, atravesó la frontera psicológica de los 40 puntos -territorio de permanencia-, y se posicionó en la zona noble de la tabla para soñar con jugar en Europa el próximo curso.
Abril 05, 2026 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Robert Lewandowski
Fútbol Internacional
Lewandowski le da la victoria al Barcelona
A un gol final de Robert Lewandowski, a un rebote en su hombro tras una parada de Juan Musso, ya por el minuto 88, los anteriores 43 con superioridad numérica, debió recurrir este sábado el Barcelona para superar al Atlético de Madrid y enfilar la Liga, aprovechada a última hora la derrota anterior del Real Madrid en Mallorca.
Abril 04, 2026 06:29 p. m.
 · 
Redacción D10
fa elimnacion.JPG
Fútbol Internacional
El Arsenal pierde otro potencial título
El Southampton sorprendió al Arsenal y le eliminó de la FA Cup, convirtiéndose en el único equipo de Segunda división en semifinales.
Abril 04, 2026 06:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
Borussia Dortmund encuentra la victoria en el añadido
Dos goles en el tiempo añadido firmados por Karim Adeyemi y Julian Brandt, cuando el partido estaba abocado a un final igualado, sin tantos, agitó un partido tedioso y casi irrelevante que sólo sirvió para asentar al Borussia Dortmund en el segundo puesto.
Abril 04, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
CHELSEA.jpg
Fútbol Internacional
Chelsea hace los deberes hacia semifinales
El Chelsea hizo con goleada incluida los deberes y se clasificó a semifinales de la FA Cup inglesa de fútbol al eliminar al modesto Port Vale, el equipo de más baja categoría que quedaba vivo en esta competición.
Abril 04, 2026 05:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Mallorca Real Madrid
Fútbol Internacional
Muriqi saca al Mallorca del descenso y mete al Real Madrid en un lío
Un gol de Muriqi en el minuto 91 dio la victoria por 2-1 al Mallorca este sábado y lo sacó de la zona de descenso ante un Real Madrid decepcionante y que prácticamente dijo adiós al título de liga.
Abril 04, 2026 04:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más