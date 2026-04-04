06 abr. 2026
Fútbol Internacional

Borussia Dortmund encuentra la victoria en el añadido

Dos goles en el tiempo añadido firmados por Karim Adeyemi y Julian Brandt, cuando el partido estaba abocado a un final igualado, sin tantos, agitó un partido tedioso y casi irrelevante que sólo sirvió para asentar al Borussia Dortmund en el segundo puesto.

Abril 04, 2026 06:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Borussia Dortmund

Los jugadores del Borussia Dortmund festejan el segundo tanto del equipo.

Foto: AFP

El duelo entre el segundo y el tercer clasificado de la Bundesliga, el Borussia Dortmund y el Stuttgart, acabó con una excitación de la que careció durante el encuentro. Con los jugadores enzarzados después de cada tanto y con los locales, los que más tenían en juego, descontentos.

El triunfo sólo le valió al Borussia para mantenerse a nueve puntos del Bayern Múnich y elevar a cuatro sus victorias seguidas en la competición germana. Pero al Stuttgart, que solo había perdido un partido en el MHP Arena, precisamente con el líder y campeón, el Bayern, le bajó del podio. Es el Leipzig ahora el tercero en la tabla. El Stuttgart, aunque igualado a puntos, cae al cuarto lugar.

El cuadro local que dirige Sebastian Hoeness tiene aún pendiente por cerrar ese asunto. Notó en eso la presión del Suttgart que fue más a por el triunfo y se llevó una derrota.

Hizo más que su rival para ganar el partido aunque tampoco dispuso de grandes ocasiones. Las aproximaciones a la meta de Gregor Kobel morían en la línea de tres cuartos. Solo se acercó al gol por medio de Nikolas NArtey, que obligó a salir al paso al portero visitante, y Angeo Stiller que lanzó al poste izquierdo.

El Borussia, que sólo ha perdido dos partidos en toda la temporada, ambos con el Bayern, acertó con las dos ocasiones que tuvo. Dos en tres minutos. Ambas cuando el partido moría. Karim Adeyemi, en el 92, recogió en el borde del área un rechace de la zaga local para batir con un preciso tiro a Alexander Nuybel. Y dos más tarde, en el 94, con el Stuttgart volcado, un contraataque al uso de los visitantes que inició Marcel Sabitzer con un pase largo a Fabio Silva acabó con una asistencia a Julian Brandt, que le acompañaba en el otro lado y que estaba solo. Sentenció el triunfo.

-- Ficha técnica

0 - Stuttgart: Alexander Nuybel; Ramon Hendriks, Finn Jeltsch, Julian Chabot; Lorenz Assignon (Tiago Tomas, m.72), Angelo Stiller (Chema Andrés, m.88), Atakan Karazor, Nikolas Nartey (Bilal El Khannouss, m.72), Maximilian Mittelstadt (Emerdin Demirovic, m.88); Demiz Undav y Chris Fuhrich (Jamie Leweling, m.69).

2 - Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson; Carney Chukwuemeka (Karim Adeyemi, m.64), Maximilian Beier (Julian Brandt, m.72)y Serhou Guirassy (Fabio Silva, m.64).

Goles: 1-0, m.94: Karim Adeyemi; 0-2, m.96: Julian Brandt

Árbitro: Robert Schroder. Mostró tarjeta amarilla a Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi y Julian Ryerson, del Borussia Dortmund y a Ramon Hendriks y Atakan Karazor, del Stuttgart.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima octava jornada de la Bundesliga disputado en el MHP Arena de Stuttgart.

Bundesliga Borussia Dortmund Stuttgart
Redacción D10
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