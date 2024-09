El mensaje de PZ a Chilavert por su ingreso en el Salón de la Fama

José Luis Chilavert, quien fue titular de la Albirroja en los mundiales de 1998 y 2002, ingresa esta noche en el Salón de la Fama de la clase de 2024, situado en Pachuca, ciudad del centro de México.

Tras confirmarse el reconocimiento al ex portero de la Selección Paraguaya de Fútbol, Pablo Zeballos emitió un comentario sobre el punto. “En el arco, el más grande de todos!! Gran abrazo Ídolo eterno y bien merecido este reconocimiento. Tú lo has ganado todo!! (sic)”, tiró el ex Cerro Porteño y Olimpia, entre otros clubes en Paraguay.

— Pablo Zeballos (@pzeballos10) September 3, 2024

FELIZ. Chilavert dio mucho valor a este premio y dijo en conferencia de prensa que ingresar en el Salón de la Fama “es como ganar una Copa del Mundo”.

“Ser reconocido como leyenda viviente es como la Copa del Mundo que no pude conseguir con Paraguay. Lo tomo así porque no es común ser reconocido en vida”, expresó en la previa del evento.

El Salón de la Fama de Pachuca, avalado por la FIFA, tuvo a su primera generación de integrantes en 2011, cuando entraron figuras como el argentino Diego Armando Maradona, el brasileño Pelé y el neerlandés Johan Cruyff.

El exportero del Real Zaragoza español y del Vélez Sarsfield argentino forma parte de la categoría internacional, junto a otras leyendas del balompié como el italiano Andrea Pirlo, el inglés David Beckham, el alemán Oliver Khan, el chileno Iván Zamorano y los argentinos Juan Román Riquelme y Diego Pablo Simeone.