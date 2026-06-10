10 jun. 2026
Copa del Mundo

El árbitro vetado por Estados Unidos es recibido como un héroe a su regreso a Somalia

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, fue recibido este miércoles como un héroe a su regreso a Somalia.

Junio 10, 2026 07:42 a. m. • 
Por Redacción D10
HKb_67gW8AAhs2h.jpeg

Cálida bienvenida al árbitro somalí tras su injusta deportación.

Foto: @NasraBashiir

Decenas de personas -incluidos aficionados, periodistas y autoridades- dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio, al colegiado, que debía convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo, según imágenes difundidas por medios locales.

Embutido en un chándal negro de la FIFA, el árbitro recibió ramos de flores y una gran bandera nacional que se acabó poniendo a modo de capa.

“No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré”, afirmó Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

“Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia”, aseguró.

El árbitro agradeció, asimismo, las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tras conocerse la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses.

Por su parte, el ministro somalí de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, subrayó que Artan “ha elevado el nombre del pueblo somalí” y afirmó que el revés sufrido “no lo detendrá” en su carrera profesional.

También el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su respaldo al colegiado y manifestó su deseo de que llegue a convertirse en “el mejor árbitro del mundo”.

El caso provocó una fuerte reacción en Somalia después de que las autoridades estadounidenses impidieran la entrada de Artan al país el pasado 6 de junio tras aterrizar en Miami procedente de Estambul.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que el árbitro fue considerado “inadmisible” por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

El Gobierno somalí calificó el martes de “lamentable” el incidente y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones a Washington y a la FIFA.

Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido mundialista.

La Copa del Mundo comienza este jueves y se disputará hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Neymar - Brasil
Copa del Mundo
Neymar se siente como un “niño”
El astro brasileño, quien no estará en el estreno de Brasil frente a Marruecos, dijo sentirse como un niño de cara a su último Mundial.
Junio 09, 2026 03:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Artan
Copa del Mundo
Somalia defiende la “integridad” del árbitro al que Estados Unidos denegó la entrada
El Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia defendió el martes “la integridad” del árbitro somalí Omar Artan, cuya entrada fue denegada el sábado en Estados Unidos donde debía trabajar durante el Mundial de fútbol, y mostró su “apoyo inquebrantable”.
Junio 09, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELES
Copa del Mundo
¿Quedan entradas para ver el debut de Paraguay?
La respuesta es sí, pero a cifras exorbitantes de dinero. El juego, que será una de las tres inauguraciones del Mundial, tendrá un marco imponente.
Junio 09, 2026 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10
PARAGUAY-ARGENTINA- GABRIEL BATISTUTA
Copa del Mundo
Los dos tripletes de Batistuta bajo la mira de artilleros de élite
Una vez ruede el balón en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá, cuatro delanteros que hacen parte de la élite actual del fútbol intentarán sentarse en la misma mesa que el argentino Gabriel Batistuta, quien hasta hoy es el único jugador que ha logrado anotar tripletes en dos ediciones distintas de la Copa Mundial.
Junio 09, 2026 10:26 a. m.
 · 
Redacción D10
20260609_094821.jpg
Copa del Mundo
Ronald Araujo retorna a Uruguay después de tratarse una lesión en España
El defensor uruguayo Ronald Araujo retornó este martes a Montevideo tras llevar a cabo un tratamiento médico en España por una lesión en el gemelo.
Junio 09, 2026 09:49 a. m.
 · 
Redacción D10
55324082885_a8a4507953_k.jpg
Copa del Mundo
Alentadora perspectiva
Trabajos en campo. La Selección Paraguaya se mueve en Los Ángeles, apuntando a definir el equipo que arrancará ante EEUU en el estreno copero.
Junio 09, 2026 07:58 a. m.
 · 
Santiago Riquelme
Carga Más